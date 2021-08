Tłumaczenie sklepu internetowego – jak zaplanować działania?

Tłumaczenie sklepów online jest – wbrew pozorom – dość angażującym zajęciem. By cały proces przebiegł efektywnie, warto się do niego odpowiednio przygotować. Razem z ekspertami z https://dogadamycie.pl podpowiadamy, jak zaplanować tego typu działania.

Dlaczego warto przetłumaczyć sklep internetowy?

Choć dzisiejsza technologia pozwala na automatyczne tłumaczenie stron i sklepów internetowych, warto zdawać sobie sprawę z tego, że tego typu translacje są wciąż niedoskonałe. W przypadku e-commerce’ów kluczową rolę odgrywa kontekst, jaki zawierają w sobie treści. Pozwala on lepiej dotrzeć do potencjalnych klientów i zachęcić ich do dokonania zakupu. Dlatego tak ważne jest, by wszystkie teksty w sklepach internetowych były dostosowane pod względem kulturowym, językowym oraz stylistycznym do grupy docelowych odbiorców. Póki co, automaty nie potrafią tego dokonać. Jeśli zależy Ci na profesjonalnych i skutecznych tłumaczeniach, powinieneś zlecić je profesjonalistom, którzy nie tylko doskonale operują językami obcymi, ale również potrafią go dopasować do odpowiedniego kontekstu i mają kompetencje z zakresu marketingu.

Zadbaj o unikalne treści bazowe

Zanim zlecisz tłumaczenia tekstów w Twoim sklepie internetowym, zadbaj o to, by bazowe treści były unikalne. Nawet jeśli producenci dostarczają Ci gotowe opisy produktów i kusząca wydaje się być ich publikacja, nie warto tego robić. Te same teksty mogą znaleźć się bowiem chociażby w konkurencyjnych e-sklepach. Roboty wyszukiwarek szybko to wykryją i zaczną coraz niżej wyświetlać Twój e-commerce w wynikach wyszukiwania. To z kolei będzie negatywnie wpływało na SEO. Dlatego zacznij od stworzenia oryginalnych tekstów w całym sklepie internetowym i dopiero ich przekład zleć tłumaczowi.

Dostosuj słowa kluczowe

Skoro mowa o SEO, warto też wspomnieć o słowach kluczowych. Te, które świetnie sprawdzają się w polskim internecie, niekoniecznie muszą tak samo dobrze działać za granicą. Dlatego, zanim zlecisz tłumaczenia do swojego sklepu internetowego, wykonaj research i stwórz listę kluczowych fraz, które powinny pojawiać się w treściach dedykowanym kolejnym wersjom językowym. Dzięki temu będziesz mieć pewność, że Twój e-commerce będzie odpowiednio zoptymalizowany pod wyszukiwarki, co z kolei pozwoli potencjalnym klientom z zagranicy trafić na Twoją ofertę.

Pamiętaj o kwestiach prawnych

Tłumaczenia sklepów internetowych bazują nie tylko na opisach produktów, artykułach blogowych czy podstawowych zakładkach. Równie ważne są takie elementy, jak chociażby regulamin czy polityka prywatności. Warto też pamiętać, że różne kraje rządzą się różnymi prawami. Niektóre sformułowania są dopuszczalne w Polsce, ale nie będą już legalne w innych państwach. Dlatego ważne jest, by przed zleceniem tłumaczeń skonsultować się z prawnikiem, który pomoże dostosować wszelkiego rodzaju dokumentację do uregulowań danego kraju, a także zwróci Twoją uwagę na kontrowersyjne zwroty, które w zagranicznych wersjach powinny zostać albo zmienione, albo potwierdzone np. odpowiednimi badaniami (te drugie są często potrzebne w sklepach internetowych sprzedających zdrową żywność, suplementy czy produkty lecznicze).

Komu zlecić tłumaczenie sklepu internetowego?

Gdy wiesz już, jakich dokładnie tłumaczeń potrzebujesz i jesteś przygotowany do wdrożenia procesu translacji, czas na wybranie odpowiedniego wykonawcy. W przypadku biznesów opartych o model e-commerce najlepiej będzie skorzystać z usług profesjonalistów, którzy nie tylko specjalizują się w tłumaczeniach, ale również posiadają wiedzę na temat marketingu czy prawa. Idealnie, jeśli są jednocześnie native speakerami. Dzięki temu możesz mieć pewność, że treści w zagranicznych wersjach Twojego sklepu internetowego będą dobrze sprzedawały, jak również będą dostosowane do wymagań prawnych i kontekstów kulturowych, językowych oraz stylistycznych. Tego typu kompleksową usługę mogą dla Ciebie wykonać firmy, które zatrudniają całe zespoły wyspecjalizowanych w danych dziedzinach tłumaczy oraz native speakerów. Jeśli szukasz właśnie takiego wykonawcy, sprawdź koniecznie ofertę na https://dogadamycie.pl/nasze-uslugi/tlumaczenie-pisemne.

Skoro już wiesz, jak zaplanować działania z zakresu tłumaczenia sklepu internetowego, ciekawi Cię zapewne, ile będzie kosztowało zlecenie tego typu prac profesjonalistom. Odpowiedź znajdziesz pod adresem https://dogadamycie.pl/cennik/tlumaczenia-stron-internetowych/.