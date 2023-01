Telewizyjne pakiety tematyczne, czyli jakie kanały możesz mieć w swoim planie?

Jaki pakiet TV wybrać? Warto zastanowić się, na czym nam zależy

Każdy ma własne upodobania i potrzeby, jeśli chodzi o kanały telewizyjne. Wielu osobom wystarczają podstawowe pakiety, gwarantujące dostęp do programów najbardziej popularnych stacji telewizyjnych. Oczywiście warto mieć świadomość, że również i podstawowe pakiety mogą mocno różnić się między sobą, jeśli chodzi o dostęp do liczby kanałów. Na przykład Toya oferuje cztery bazowe pakiety telewizyjne, przy czym najbardziej podstawowy z nich, Naziemny+, gwarantuje możliwość oglądania 35 kanałów; z kolei najbardziej rozbudowany, czyli Bogaty, to już aż 178 kanałów. Warto zatem porównać pakiety między sobą i sprawdzić, do jakich kanałów dają dostęp (z ofertą Toya można zapoznać się na https://toya.net.pl/telewizja).

Tematyczne pakiety telewizyjne: dla fanów sportu, filmu czy muzyki

Sporo osób, oprócz podstawowego pakietu, poszukuje jednak również pakietu tematycznego, który pozwoli na odbiór ulubionych stacji. Dużą popularnością cieszą się na przykład pakiety sportowe (w skład których wchodzą kanały transmitujące rozgrywki, mecze i wydarzenia z różnych dyscyplin), jak i pakiety filmowe (gwarantujące dostęp do kanałów, na których wyświetlane są najpopularniejsze filmy i seriale, a nierzadko także – filmowe nowości). Na przykład wspomniana wyżej Toya oferuje takie tematyczne pakiety TV jak: Sport Plus (w jego skład wchodzi 5 kanałów), FilmBox (7 kanałów), czy CINEMAX (2 kanały). Oprócz tego w ofercie Toya dostępne są też inne telewizyjne pakiety tematyczne, jak chociażby Pociecha (czyli zestaw idealny dla rodzin z dziećmi), czy Koneser (dla miłośników muzyki).

Dostęp do wszystkich wymienionych wyżej pakietów tematycznych (nie licząc pakietów premium, takich jak np. HBO Maxbox czy Canal+ Prestige) kosztuje zaledwie kilkanaście złotych – i z tego względu może być świetnym (i niedrogim) dopełnieniem któregoś z podstawowych pakietów.