Telefon na firmę – czy jest konieczny w jednoosobowej działalności?

Czy kupowanie telefonu na firmę się opłaca?

Rozważasz zakup telefonu na firmę? Uwzględnienie tego wydatku jako kosztu firmowego może być wygodną opcją. Jednak warto pamiętać, że jest to możliwe jedynie, gdy używasz sprzętu do celów służbowych i możesz to udowodnić. W przypadku jednoosobowej działalności warto rozważyć jedną z dwóch opcji: dedykowana oferta komórkowa wraz z telefonem na firmę lub osobny numer służbowy bez drugiego telefonu.

Czy telefon na firmę jest niezbędny do prowadzenia firmy?

Telefon firmowy to dobre narzędzie komunikacji i strategiczny element rozwoju niemal każdej jednoosobowej działalności gospodarczej. Zastanawiasz się jednak, czy warto kupować osobny telefon na firmę? W dobie popularności podwójnej karty SIM oraz wirtualnej karty eSIM samodzielny telefon firmowy nie jest konieczny. Możesz mieć dwa numery na jednym urządzeniu!

O ile drugi smartfon nie jest koniecznością, o tyle zdecydowanie warto rozważyć posiadanie drugiego numeru. Oferta komórkowa ze służbowym numerem może okazać się kluczowym elementem dla efektywnego zarządzania komunikacją w Twoim biznesie. Przykładowo w Orange Flex dla Firm otrzymasz nieograniczone rozmowy i SMS-y na terenie Unii Europejskiej. Atrakcyjną opcją jest też duży pakiet danych komórkowych – nawet do 150 GB – oraz możliwość włączenia usługi internetu bez limitu UNLMTD za 0 zł w najwyższym planie.

Jak dobrze prowadzić firmę? Pomoże Ci w tym osobny numer służbowy

Prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej wymaga nie tylko zaangażowania i pomysłowości, ale także sprytnej organizacji. Jednym z elementów, który zdecydowanie ułatwi Ci codzienne zarządzanie własnym biznesem, jest osobny numer firmowy.

Oto korzyści z posiadania służbowego numeru:

Wizerunek firmy i bezpieczeństwo

Jednym z kluczowych argumentów przemawiających za posiadaniem osobnego numeru firmowego jest budowanie pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa. Jeśli chcesz podawać numer kontaktowy do swojej firmy w internecie, na wizytówkach czy w innych dostępnych publicznie materiałach marketingowych, lepiej, by nie był to Twój telefon prywatny. Zadbasz w ten sposób o swoje bezpieczeństwo i uchronisz się przed niepożądanym wykorzystywaniem Twojego numeru.

Kontrola nad komunikacją

Z osobnym numerem firmowym możesz łatwo rozdzielić rozmowy prywatne od biznesowych. Jest to duża wygoda, a także dobry sposób na efektywne zarządzanie czasem pracy. Odpowiadanie na połączenia biznesowe tylko w określonych godzinach pomoże Ci zachować równowagę między pracą a życiem prywatnym.

Korzyści podatkowe i finansowe

Zwróć uwagę na korzyści podatkowe, jakie płyną z posiadania osobnego numeru telefonu na firmę. Wydatki związane z planem komórkowym możesz wliczyć w koszty uzyskania przychodu. Przekłada się to na obniżenie podatku dochodowego. Jest to istotny argument, zwłaszcza jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą i starasz się optymalizować swoje koszty.

Bądź Flex w biznesie – wybierz elastyczne rozwiązanie

Ważne, aby narzędzia do prowadzenia biznesu, takie jak telefon lub numer służbowy, ułatwiały Ci codzienną pracę i pasowały do Twojego stylu życia. Orange Flex dla Firm doskonale wpisuje się w tę filozofię i oferuje optymalne rozwiązanie dla nowoczesnych biznesów – numer w subskrypcji, czyli alternatywę dla abonamentów biznesowych. To elastyczna oferta, w której nie wiążesz się umową na rok czy dwa lata. W każdej chwili możesz zawiesić usługę lub z niej zrezygnować, możesz też zmieniać wysokość planu co kilka miesięcy (a nawet raz w miesiącu). Dzięki temu na bieżąco dopasowujesz usługę do potrzeb swojej firmy.

Do tego w każdym planie możesz łatwo dobrać dodatkową kartę SIM lub eSIM ze swoim numerem za 0 zł (na przykład do smartwatcha), zamówić dodatkowy numer dla pracownika czy kupić elektronikę w Sklepie Flex. A jeśli prowadzisz profile swojej marki w mediach społecznościowych, z pewnością ucieszy Cię informacja, że w Orange Flex dla Firm korzystanie z mediów społecznościowych nie zużywa GB z Twojego planu – możesz nagrywać rolki, TikToki i robić live’y sprzedażowe bez ograniczeń.

W tej ofercie cała obsługa odbywa się w wygodnej aplikacji mobilnej Orange Flex dostępnej w App Store, Google Play i App Gallery. Chcesz wypróbować Flexa? Pobierz aplikację i podążaj za instrukcjami na ekranie, by przenieść numer lub zamówić nowy. Pod koniec wpisz kod BIZNESFLEX, a przez pierwsze 3 miesiące zapłacisz za usługę jedynie złotówkę miesięcznie.

