Tę szczoteczkę wystarczy ładować tylko raz w roku. Teraz kupisz ją w niższej cenie, z rabatem do 30 proc.

Długi czas pracy na baterii - ładujesz raz i korzystasz przez 365 dni

Elektryczna szczoteczka soniczna NX 7000 jest wyposażona w opatentowaną technologię „silnika dźwiękowego o centralnej osi”, której żywotność wynosi do 365 dni. Urządzenie to wymaga ładowania tylko raz w roku. Tak długa żywotność baterii w pełni zaspokaja potrzeby osób wybierających się długie podróże, skutecznie rozwiązując problemy szczotkowania z połową mocy oraz częstego ładowania.

Potężna moc czyszczenia, aby Twoja jama ustna i zęby były czystsze

NX 7000 jest wyposażona w najnowocześniejszą i najbardziej zaawansowaną technologię silnika dźwiękowego zapewniającego aż 41 000 wibracji na minutę. Zapewnia to bardzo dokładne czyszczenie zębów, które nie tylko skuteczniej niż inne rozwiązania usunie kamień nazębny, ale także nada Twoim zębom większą perłową biel.

Myj zęby tak jak potrzebujesz z 15 trybami szczotkowania

W porównaniu z innymi elektrycznymi szczoteczkami do zębów w tym samym przedziale cenowym, NX 7000 ma więcej trybów szczotkowania. Wbudowano w nią pięć trybów działania: delikatny, czysty, biały, polerowanie i masaż oraz trzy regulowane poziomy mocy: mocny, średni i słaby, które łącznie dają aż 15 różnych trybów szczotkowania.

Dzięki temu NX 7000 może zaspokoić potrzeby różnych użytkowników w zakresie mycia zębów. Chcesz wybielić zęby - włączasz tryb bieli. Potrzebujesz wymasować dziąsła - wybierasz tryb masażu oraz odpowiednią siłę nacisków. Szczoteczka oferuje tyle trybów, że bez problemu dopasować ją do indywidualnych potrzeb.

12 główek szczotek w zestawie - koniec z problemem ciągłego dokupowania

Zazwyczaj elektryczna szczoteczka do zębów wyposażona jest tylko w 2 główki szczoteczki. Oznacza to, że po sześciu miesiącach użytkowania konsumenci powinni wymienić końcówki na nowe. Osobno kupowane główki szczoteczki często oferowane są w wyższej cenie, nie wspominając o dodatkowych opłatach za przesyłkę, w przypadku zakupów przez internet. Bywa, że jakaś marka znika z rynku, przez co nie można dokupić pasującego modelu główki.

Tych problemów pozwala uniknąć szczoteczka NX 7000, która została wyposażona w 12 główek szczoteczek. Taka liczba końcówek wystarczy na korzystanie z urządzenia przez trzy lata, bez konieczności dodatkowych zakupów w międzyczasie.

Ponadto producent zapewnia również trzyletnią bezpłatną usługę wymiany szczoteczki, w przypadku gdy wystąpiły problemy z jakością produktu. Nie trzeba nawet odsyłać urządzenia. Wystarczy nakręcić film i przesłać do obsługi klienta, aby cieszyć się tą usługą wymiany na nową.

Aktualnie została obniżona cena elektrycznej sonicznej szczoteczki do zębów NX 7000. Od 10 maja do 14 maja 2023 r. składając zamówienie na AliExpress możesz otrzymać 30% zniżki i zamówić NX 7000 za jedyne 28,99 USD.

Kod promocyjny to: NX7000P553