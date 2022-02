Sztuczna inteligencja nas ubierze i pomaluje - bez wychodzenia z domu

Branża kosmetyczna dość długo stroniła od technologicznych nowości. Uważano, że kupujący wolą na własne oczy przekonać się co do jakości towaru, a gdy można to przymierzyć go lub przetestować. Pandemia sprawiła jednak, że i w tej branży sztuczna inteligencja rozgościła się wygodnie i co najważniejsze, wirtualne próbki są coraz wyższej jakości. Przymierzanie okularów, nakładanie makijażu czy ubrań jest możliwe m.in. dzięki technologii AR i pozwala na zrobienie zakupów bez wychodzenia z domu.