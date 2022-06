Średnio 550 zł za godzinę dla deweloperów na nowej platformie AlphaDevelopers

AlphaDevelopers startuje w Polsce z platformą dla doświadczonych developerów szukających nowych wyzwań zawodowych, oferując najwyższe europejskie stawki. Spółka łączy certyfikowanych developerów z head hunterami lub bezpośrednio z gigantami technologicznymi, szukającymi ekspertów do swoich projektów.

Platforma powstała jako odpowiedź na dynamicznie rosnące zapotrzebowanie na ekspertów z obszaru developmentu, zwłaszcza z Polski, których doświadczenie i ekspertyza jest szczególnie doceniana na Zachodzie. Dotyczy to w szczególności Niemiec, gdzie najwięksi rynkowi gracze są gotowi zaoferować wysokie stawki na projektach. Osoba nawiązująca z nami współpracę może średnio otrzymać 550 zł/h lub więcej w zależności od umiejętności - zapewnia Adrian Barwicki, CEO AlphaDevelopers.

Zapotrzebowanie na doświadczonych developerów w Niemczech dynamicznie rośnie. Według danych Niemcy znajdują się w pierwszej piątce firm oferujących najwyższe średnie wynagrodzenie dewelopera w Europie, które w 2021 roku wynosiło średnio ponad $60 000 rocznie.

AlphaDevelopers jest ambasadorem polskich ekspertów na rynkach zachodnich, którzy są jednymi z najbardziej poszukiwanych specjalistów w Europie. Wierzymy, że wartość jaką deweloperzy oprogramowania wnoszą do projektów powinna być współmierna do ich wynagrodzenia dlatego oferujemy konkurencyjne, europejskie stawki - dodaje Barwicki.

AlphaAcademy

Integralną częścią platformy AlphaDevelopers przeznaczoną do zdobywania praktycznej wiedzy z obszaru developmentu oprogramowania jest AlphaAcademy. Użytkownicy będą mogli skorzystać ze szkoleń skupionych na rozwoju miękkich umiejętności, m.in. jak przejść rozmowę kwalifikacyjną. Dostęp do szkoleń, typu master class będą mieć osoby, które przeszły wstępną weryfikację jako członkowie platformy.

Jak działa platforma AlphaDevelopers?

Platforma jest transparentna w obszarze wynagrodzeń za projekty, oferując konkurencyjne stawki pracy dla specjalistów z doświadczeniem. Dostęp dla deweloperów jest bezpłatny, a firmy szukające ekspertów rynkowych rozliczają się na zasadach subskrypcji dostępu do platformy AlphaDevelopers oraz prowizji, wynoszącej 10% od wynagrodzenia. Klient dostaje dostęp do profili wykwalifikowanych i przeszkolonych ekspertów z doświadczeniem, którzy przeszli również szkolenie z miękkich umiejętności w AlphaAcademy. Umiejętności techniczne dewelopera są weryfikowane jeszcze przed dołączeniem do AlphaDevelopers, dlatego klient otrzymuje specjalistę dopasowanego do jego profilu oraz kultury organizacyjnej.

Deweloperzy i inżynierowie chcący dołączyć do platformy powinni skontaktować się z firmą przez formularz kontaktowy na alphadevelopers.tech/apply

Jakich specjalistów poszukuje AlphaDevelopers?

Oferta projektów AlphaDevelopers jest skierowana do certyfikowanych inżynierów i deweloperów z mini. 2-letnim doświadczeniem, posługujących się jednym z najczęściej poszukiwanych języków programowania, czyli Javascript, Typescript, Node js, Angular, React, jak specjalistów znających Solidity na Ethereum. Spółka daje możliwość współtworzenia projektów dla największych niemieckich i globalnych spółek, m.in. SAP, Deutsche Bahn czy IBM.