Sprzęt marki Dyson za 9 zł? To oszustwo

Zazwyczaj w naszej świadomości utarło się, że jeżdżenie na rowerze to idealnie zajęcie latem i wiosną, nic bardziej mylnego. Jazda rowerem dla wielu osób to idealny sposób na spędzanie wolnego czasu, bez względu na porę roku. Jedyne o czym trzeba pamiętać to zadbać o odpowiednie przygotowanie stroju oraz innych elementów. Dodatkowo wyposażyć rower w niezbędne akcesoria, tak aby jazda rowerem nawet w mroźne dni była przede wszystkim bezpieczna i przyjemna. więcej