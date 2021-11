SMS zachęcający do pobrania apki aby odsłuchać wiadomość? To przekręt

Otrzymujesz SMS z linkiem, który przekierowuje do strony, gdzie znajduje się rzekome nagranie, jednak musisz pobrać aplikację. Co ważne, oszuści wysyłają różne warianty wiadomości, zawierające to samo złośliwe oprogramowanie FluBot. Jeżeli zainstalujesz aplikację na urządzeniu z systemem Android, przestępcy będą mogli śledzić każdy Twój ruch, w tym wykraść dane logowania do banku.

Ponadto z Twojego telefonu pobiorą listę kontaktów i będą w stanie wysyłać z telefonu nieprawdziwe SMS-y do zabudowanej bazy numerów. Więc jeśli dojdzie do zainfekowania Twojego telefonu, niestety Twoi najbliżsi otrzymają takie wiadomości od przestępców.

Nie klikaj w nieznane linki z wiadomości!

- Zapamiętaj, jeżeli otrzymujesz SMS z linkiem i nie wiesz skąd taka wiadomość pochodzi, nigdy nie klikaj pochopnie w linki, a także nie instaluj żadnych aplikacji spoza oficjalnego źródła jak np. sklep Google Play - tłumaczy Karolina Wrońska z CyberRescue.

Jeżeli pobierzemy aplikację i uruchomimy ją na naszym telefonie nie logujmy się do aplikacji bankowych. Powinniśmy poinformować bank o zaistniałej sytuacji dzwoniąc, np. z innego urządzenia, a w zainfekowanym telefonie włączmy tryb samolotowy, aby dalej nie rozsyłało SMS-ów do bazy kontaktów .

Warianty SMS-ów poniżej: