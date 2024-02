SMS z kodem? Uważaj na to oszustwo!

Otrzymujesz od osoby ze swojego grona znajomych prośbę o podanie numeru telefonu. Za chwilę przyjdzie do Ciebie kod w wiadomości SMS, który wspomniana osoba potrzebuje do udziału w konkursie. W rzeczywistości wiadomość nie została wysłana przez kogoś kogo znasz, ale przez oszusta, który przejął jego konto i próbuje uśpić Twoją czujność!

Oszuści wykorzystują te kody do przejęcia konta użytkownika, co może prowadzić do kradzieży tożsamości, utraty danych osobowych, a nawet strat finansowych. Po uzyskaniu dostępu do profilu, mogą oni dalej rozsyłać spam lub dokonywać innych działań szkodliwych w imieniu ofiary. Prawdopodobnie Twoje dane brały udział w wycieku i z niego przestępcy pozyskali dane do logowania. Po podaniu kodu nie ochroni Cię nawet weryfikacja dwuetapowa! — informuje Elwira Charmuszko, specjalista ds. cyberbezpieczeństwa CyberRescue.