Smartfony z chipami MediaTek są podatne na podsłuchy

Specjaliści bezpieczeństwa z Check Point Research dokonali inżynierii wstecznej chipów wyprodukowanych przez tajwańską firmę MediaTek, której układy wykorzystywane są w około 37 proc. wszystkich smartfonów na świecie, w tym urządzeniach popularnych marek pokroju Xiaomi, Oppo, Realme czy Vivo. Badanie pozwoliło wykryć krytyczne luki bezpieczeństwa w procesorze audio, które w przypadku wykorzystania umożliwiały hakerom podsłuchiwanie użytkownika lub ukrycie złośliwego kodu.

Układy scalone MediaTek zawierają specjalną jednostkę przetwarzania AI (APU) i cyfrowy procesor sygnału audio (DSP), aby poprawić wydajność multimediów i zmniejszyć zużycie procesora. Zarówno APU, jak i audio DSP mają niestandardowe architektury mikroprocesorowe, przez co MediaTek DSP okazuje się wyjątkowo wymagającym przedmiotem badań. Ekspertów Check Point Research zaciekawiło jednak w jakim stopniu MediaTek DSP może być wykorzystywany jako wektor ataku dla cyberprzestępców.

- MediaTek jest znany jest jako producent jednego z najpopularniejszych układów dla urządzeń mobilnych. Biorąc pod uwagę jego wszechobecność, zaczęliśmy podejrzewać, że może zostać wykorzystany jako wektor ataku przez potencjalnych hakerów. Rozpoczęliśmy badania nad technologią, które doprowadziły do ​​odkrycia łańcucha luk w zabezpieczeniach, które potencjalnie mogą zostać wykorzystane do dotarcia do procesora audio chipa i zaatakowania go z aplikacji na Androida. Bez bieżących poprawek haker mógł potencjalnie wykorzystać luki w zabezpieczeniach do podsłuchiwania rozmów użytkowników Androida. Co więcej, luki w zabezpieczeniach mogły zostać wykorzystane przez samych producentów urządzeń do stworzenia masowej kampanii podsłuchowej. Chociaż nie zauważyliśmy konkretnych dowodów takiego nadużycia, szybko zdecydowaliśmy o ujawnieniu naszych ustaleń MediaTekowi i Xiaomi - wyjaśnia Slava Makkaveev, badacz bezpieczeństwa w firmie Check Point Software.

Zdaniem specjalistów badających procesor, aby zaatakować urządzenie z chipem MediaTek, napastnik-haker musiałby stworzyć złośliwą aplikację używającą interfejsu API Mediatek, która zostałaby uruchomiona przez użytkownika. Program, otrzymując uprawnienia systemowe, wysyłałby spreparowane komunikaty do sterownika audio w celu wykonania kodu w oprogramowaniu układowym procesora dźwięku. Następnie aplikacja kradłaby przepływ dźwięku i wysyłała wprost do hakera odpowiedzialnego za całą operację.

- Bezpieczeństwo urządzeń jest kluczowe i priorytetem dla wszystkich platform MediaTek. Jeśli chodzi o usterkę Audio DSP ujawnioną przez Check Point, pracowaliśmy sumiennie, aby zweryfikować problem i udostępnić odpowiednie środki zaradcze wszystkim producentom OEM. Nie mamy dowodów na to, że jest obecnie eksploatowana. Zachęcamy użytkowników końcowych do aktualizowania swoich urządzeń w miarę udostępniania poprawek i instalowania aplikacji tylko z zaufanych lokalizacji, takich jak Sklep Google Play - Tiger Hsu, Product Security Officer w MediaTek.

Zespół Check Point Research ujawnił swoje ustalenia MediaTek, tworząc następujące identyfikatory podatności: CVE-2021-0661, CVE-2021-0662, CVE-2021-0663. Te trzy luki zostały następnie naprawione i opublikowane w Biuletynie Bezpieczeństwa MediaTek w październiku 2021 r. Problem bezpieczeństwa w audio HAL MediaTek (CVE-2021-0673) został naprawiony w październiku i zostanie opublikowany w biuletynie bezpieczeństwa MediaTek w grudniu 2021 roku. Check Point o swoich ustaleniach poinformował również Xiaomi.

Chipy MediaTek wykorzystywane są m.in. w popularnych w Polsce urządzeniach mobilnych. Wg danych IDC najwięcej urządzeń mobilnych w 2020 roku sprzedało na polskim rynku Xiaomi, natomiast na szóstym miejscu ulokowało się, cieszące coraz większą popularnością, Oppo. W zeszłym roku na Polskim rynku zadebiutowało również Vivo. Wszystkie z wymienionych firm wykorzystują układy scalone autorstwa MediaTek.

Więcej informacji na blogu firmy Check Point Software >