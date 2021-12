Smart City – miasto przyszłości

Smart city to energooszczędne miasto, które jest wygodne dla mieszkańców i wyposażone w najnowocześniejsze technologie. Pierwsze na świecie inteligentne miasto zostało zbudowane od podstaw w Korei Południowej – Songdo. Oczywiście nie chodzi o budowanie nowych miast, lecz przekształcanie dotychczas istniejących. Takie rzeczy dzieją się również w Polsce.

Orange oferuje system Smart City, który łączy w sobie wiele usług miejskich. Aktualnie już 80 samorządów w Polsce tworzy wraz z Orange inteligentne miasta.

Inteligentne miasta przyszłości

Smart city to miasto wykorzystujące nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w celu zwiększenia interaktywności i wydajności miejskich systemów, w tym infrastruktury. Inteligentne miasto to takie, które aktywnie promuje zrównoważony rozwój gospodarczy i wysoką jakość życia mieszkańców.

Ideą twórców konceptu inteligentnego miasta było stworzenie takich miast, które zużywają mniej energii i zasobów. Ma to również pomóc w walce ze zmianami klimatycznymi. Największe miasta świata przekształcą się w inteligentne aglomeracje dzięki sieciowych technologii informacyjno-komunikacyjnych, internetu rzeczy oraz systemów chmurowych. Poza tym, że takie miasta będą bardziej przyjazne dla klimatu, to jakość życia ich mieszkańców ma się znacząco poprawić.

Czym jest Smart City?

Orange oferuje usługę Smart City, która polega m.in. na zarządzaniu rowerami publicznymi, sterowaniu oświetleniem miejskim, kontrolowaniu jakości powietrza, odczycie wodomierzy itp. Kluczowe znaczenie w tworzeniu inteligentnych miast ma IoT, czyli Internet Rzeczy. Połączone ze sobą elementy infrastruktur są w stanie przesyłać i analizować dane bez udziału człowieka.

Rozwiązania IoT pomagają lepiej gospodarować zasobami naturalnymi i zmniejszać emisję CO 2 , co jest bardzo korzystane dla klimatu. Efektywne zarządzanie jest możliwe dzięki innowacyjnym technologiom sieciowym opartym o infrastrukturę operatorską i analitykę w czasie rzeczywistym. Smart City to realne oszczędności i niższe koszty eksploatacji energii, poprawa płynności finansowej przez ciągłe zbieranie danych o zużyciu wody.

Orange Smart City to:

Smart Lights

Smart Water

Smart Bench

Smart Bike

Smart Charger

Smart Sensor Air & Noise

Smart Waste Management & Bins.

Smart Lights to nowatorskie rozwiązanie zarządzania oświetleniem wykorzystujące sieć GSM, dedykowane dla opraw zewnętrznych. Współpracuje z oprawami LED wielu producentów. Smart Water to nowatorskie rozwiązanie zdalnego odczytu wody, wykorzystujące sieć GSM, dedykowane przedsiębiorstwom wodno-kanalizacyjnym, a także gminom i miastom. Smart Bench to nowoczesne ławki, które służą nie tylko do odpoczynku. Smart Bike to wypożyczalnie rowerów czwartej generacji (bez stacji dokujących). Smart Charger to szeroka gama inteligentnych ładowarek produkowanych w Polsce, zgodnych z ustawą o elektromobilności. Smart Sensor Air & Noise to inteligentne sensory jakości powietrza i wody, pomiaru hałasu. Smart Waste Managment & Bins to inteligentny śmietnik monitorujący poziom zapełnienia odpadami, z którym można się komunikować za pomocą sieci GSM.

Inteligentne miasta w Polsce

Smart City w Polsce? Oczywiście, że tak. Aktualnie już 80 samorządów w Polsce tworzy wraz z Orange inteligentne miasta. Najbardziej zaawansowane Smart City przykłady to: Włocławek, Bolesławiec i Warszawa.

Włocławek stawia na ekologiczny transport. W Warszawie ma miejsce integracja inteligentnych usług w platformę IoT. Z kolei Bolesławiec jest jednym z najbardziej inteligentnych miast w Polsce.

Bolesławiec dzięki konsekwentnym działaniom władz miejskich stał się jednym z najbardziej inteligentnych miast w Polsce. A wszystko zaczęło się od systemu wypożyczalni rowerów miejskich. Obecnie działają tam następujące usługi: Smart bike, Smart Water, Smart Light oraz Smart Sensor.

Więcej na temat Smart City Polska można przeczytać na stronie: https://www.orange.pl/duze-firmy/smart-city.