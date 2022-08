Slim VAT 3 – znaczące zmiany w podatku od towarów i usług

Mały podatnik VAT

Wśród nowości przewidywanych w projekcie ma się pojawić nowa definicja „małego podatnika VAT”. Obecnie obejmuje ona osoby, które uzyskały brutto maksymalnie 1,2 mln euro przychodu rocznego. Po zmianach przepisów limit ten ma wynieść 2 mln euro brutto. Dzięki temu status małego podatnika i możliwość kwartalnego rozliczania VAT otrzyma więcej przedsiębiorców.

Split payment - zmiany w przepisach

Zmienią się też zasady korzystania z mechanizmu podzielonej płatności – split payment. Obecnie, gdy przedsiębiorca otrzymuje płatność za fakturę, kwota podatku od towarów i usług trafia na odrębny subrachunek bankowy przeznaczony do rozliczania się z fiskusem. Z tego rachunku można opłacać wyłącznie podatek dochodowy, VAT oraz składki ZUS. Projekt nowej ustawy zakłada możliwość opłacania ze wspomnianego rachunku także podatku handlowego czy cukrowego.

Slim VAT 3 - sankcje

Nowelizacja ma zmienić sankcje dotyczące nieprawidłowości w rozliczaniu podatku VAT. Obecnie sankcje vatowskie bazują na 15, 20 oraz 30% stawkach. Projekt Slim VAT 3 ma je znieść, a w zamian wprowadzić elastyczne przedziały w wysokości do 15%, do 20%. oraz do 30%. W niezmienionej formie będzie natomiast obowiązywać sankcja w wysokości 100% wartości niezapłaconego podatku.

Korekta faktury w walucie obcej

W przypadku korygowania faktur wystawianych w walutach obcych, przedsiębiorca będzie miał obowiązek zastosować przy korekcie ten sam kurs wymiany waluty co przy pierwotnym dokumencie.

Zmiany w WNT

W przypadku wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów, podatnicy będą mogli odliczyć podatek VAT od transakcji nawet gdy nie otrzymają od klienta faktury. Dotąd w takiej sytuacji należało naliczyć i opłacić VAT w ciągu 3 miesięcy od zawarcia transakcji, ale nie było możliwości jego odliczenia.

Wiążąca Informacja Stawkowa

Projekt Slim VAT 3 zakłada także zmianę w działaniu Wiążącej Informacji Stawkowej (WIS). To stosunkowo nowa instytucja, która pozwala podatnikowi uzyskać potwierdzenie tego jaką stawkę podatku VAT ma zastosować do transakcji, ze względu na rodzaj świadczonych usług czy sprzedawanych towarów. Slim VAT 3 wprowadzi możliwość wystąpienia o wydanie WIS również w zakresie podatku akcyzowego. Zniesiona zostanie też opłata za uzyskanie takiej informacji (do tej pory było to 40 zł od każdego zapytania).

Piotr Juszczyk, Główny Doradca Podatkowy w firmie inFakt