Skradziono informacje o kartach kredytowych American Express

Zgodnie z powiadomieniem o naruszeniu danych ugrupowania zagrażające uzyskały dostęp do informacji niektórych członków karty American Express, w tym:

Firma powiadomiła wszystkie organy regulacyjne o rozpoczęciu szeroko zakrojonego dochodzenia w celu zrozumienia zakresu naruszenia.

Ten niefortunny incydent ma jednak dobrą stronę. American Express stwierdził, że klienci nie będą ponosić odpowiedzialności za potencjalne zakupy dokonane przy użyciu skradzionych kart kredytowych.

Posiadaczom kart kredytowych zaleca się zachowanie czujności i dokładne przeglądanie wyciągów z konta w ciągu najbliższych 24 miesięcy oraz natychmiastowe zgłaszanie podejrzanych działań.

Zespół Bitdefender zachęca również klientów do włączenia powiadomień o oszustwach za pośrednictwem aplikacji mobilnej American Express lub zażądania nowego numeru karty, jeśli dane karty zostały naruszone.

Ostrożność znacznie przyczyni się do ochrony Twojego bezpieczeństwa online i finansowego, a zapobieganie atakom przed ich wystąpieniem może zaoszczędzić czas, pieniądze i spokój ducha.

Jeśli Twoje informacje finansowe stanowią część naruszenia ochrony danych, musisz działać proaktywnie, aby wyeliminować potencjalne ryzyko:

Pamiętaj także o tym, aby korzystać z bankowości online tylko za pomocą urządzenia chronionego przez skuteczny system antywirusowy, który został wyposażony w dedykowaną, bezpieczną przeglądarkę do przeprowadzania płatności online, a także unikaj wykorzystywania do tego publicznych sieci Wi-Fi. Jeśli nie masz wyboru i musisz z nich skorzystać, to zawsze podłącz się do prywatnej sieci VPN – mówi Krzysztof Budziński z firmy Marken Systemy Antywirusowe, polskiego dystrybutora oprogramowania Bitdefender.