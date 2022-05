Seagate prezentuje nowe kolekcjonerskie wersje dysków zewnętrznych inspirowane tematyką Star Wars

Trzy, dwuterabajtowe (2TB) dyski zewnętrzne FireCuda Special Edition dołączyły do rodziny Star Wars Beskar Inglot. Do wyboru są wzory przedstawiające postacie kultowych bohaterów Star Wars. Legendarnego łowcę nagród Boba Fett’a, uroczo wyglądającego Grogu oraz szlachetnego i niezłomnego Mandaloriana. Dyski wyposażone są w konfigurowane oświetlenie RGB LED. Diody zostały ustawione fabrycznie tak, by oddać jak najlepiej charakter przedstawionych na obudowach postaci. Błyskający czerwony dla Boba Fett’a, jarzący się niebieski dla Grogu i mocny niebieski dla Mandaloriana. Funkcje oświetlenia zostały zaprojektowane z myślą, o umożliwieniu graczom i entuzjastom Star Wars, odtworzenia w własnych domach klimatu rodem z sagi o odległej galaktyce.

- Nowe wzory dysków są kolejnym efektem naszej długofalowej współpracy z Lucasfilm. Jako firma, chętnie dostarczamy świeże i oryginalne wersje naszych produktów fanom gier i Star Wars. Liczymy, że dzięki unikatowemu designowi i możliwościom technicznym naszych urządzeń, entuzjaści Star Wars będą mogli poczuć, jak Moc przepływa przez ich sprzęt komputerowy, zmieniając go w orbitalne stacje bojowe - powiedział Jeff Fochtman, wiceprezes w Seagate Technology.

Seagate FireCuda External Hard Drive (HDD) współpracuje z platformami PC, Mac, Playstation oraz Xbox. Łączy się przez USB 3.2 Gen 1. Dysk zasilany jest przez USB. Charakteryzuje się także niską wagą. Spokój ducha i bezpieczeństwo zapewnia dwuletnia gwarancja producenta Seagate, oraz trzyletnia usługa awaryjnego odzyskiwania danych, Rescue Data Recovery Services. Cechy te pozwalają na przechowywanie i odtwarzanie gier, multimediów i innych plików z różnych posiadanych przez użytkownika urządzeń, szybkie przegrywanie danych oraz łatwe przenoszenie dysku ze sobą. Urządzenie jest interesującą propozycją dla graczy, entuzjastów technologicznych i fanów Star Wars poszukujących dysku, który wyróżnia się przykuwającym oko designem.

Z myślą o fanach Star Wars oraz ich święcie, nowe edycje kolekcjonerskie trafią do sprzedaży już w maju. Ich cena to około 509 PLN.