Scaleway uruchamia programy wsparcia dla startupów Greentech

Scaleway, europejski dostawca usług w chmurze, uruchamia specjalną edycję Startup Programs Greentech we współpracy z Greentech Alliance, społecznością złożoną z ponad 1000 firm Greentech i ponad 500 najwyższej klasy VC, mediów i ekspertów z całego świata.

W ramach programów Growth Stage i Early Stage, Scaleway co miesiąc wybiera po kilka wyróżniających się firm. Otrzymują one dostęp do narzędzi chmurowych Scaleway za pomocą kredytów o wartości do 36 000 EUR w okresie od 6 do 12 miesięcy, a także do szkoleń i mentoringu w dziedzinie IT, rozwoju produktów i marketingu. Programy startupowe zapewniają również uczestnikom nieocenioną okazję do wykorzystania międzynarodowej sieci kontaktów Scaleway.

Szeroki wachlarz usług wsparcia dla startupów będzie dostosowany do konkretnych potrzeb każdego uczestnika. Od indywidualnych sesji z ekspertami, przez sesje robocze z rówieśnikami, po seminaria internetowe, rozwiązania chmurowe i szkolenia IT, wszystko będzie koncentrować się na skalowaniu odnoszących sukcesy startupów Greentech na całym świecie.

Startupy mogą wysyłać zgłoszenia do 15 października 2021 roku pod tym linkiem >