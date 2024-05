Rynek kryptowalut w kwietniu: spadki, ale i pozytywne sygnały

W kwietniu główne kryptowaluty, czyli Bitcoin (BTC) i Ethereum (ETH), doświadczyły spadków o około 8%. Warto jednak pamiętać, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy te waluty urosły odpowiednio o 120% i 65%. Korekta była więc nieunikniona. Stała się ona faktem pomimo startu 6 nowych spotowych funduszy ETF BTC i ETH, które zostały zatwierdzone przez organy regulacyjne w HongKongu.

Z altcoinów najlepiej w kwietniu radziły sobie TON i BNB

Z pozostałych walut najlepiej poradziły sobie Toncoin (TON), którego wartość urosła o 1%, oraz Binance Coin (BNB), który zanotował niewielki spadek o 1,4%. Zdaniem analityków Binance Research, TON zyskał w kwietniu głównie dzięki imponującemu rozwojowi jego ekosystemu. Wartość środków zablokowana w tej walucie w DeFi osiągnęła rekordowy poziom 170 milionów dolarów, zaś liczba aktywnych adresów miesięcznie skoczyła z 744 tysięcy w marcu do 1,7 miliona w kwietniu.

Z kolei stosunkowe niewielkie spadki BNB, którego notowania w ciągu ostatniego roku urosły o 84%, to efekt utrzymującego się dużego zapotrzebowanie na tę kryptowalutę. Wynika to głównie z rosnącej popularności Binance Launchpol, czyli platformy umożliwiającej zdobywanie użytkownikom nowych tokenów przez staking m.in. BNB. Dodatkowo w kwietniu Binance uruchomił platformę Megadrop, która także umożliwia zdobywanie tokenów nowych projektów Web3 przed ich debiutem na Binance w zamian za m.in. stakowanie BNB.

Kwiecień okazał się trudnym miesiącem dla AVAX, które straciło aż 33,3%; DOGE, ADA i SOL – które zanotowały spadek o około 29%; SHIB – który zakończył miesiąc z 19,2% spadkiem; a także XRP, który zanotował spadek o 17,1%.

Spadki również na rynku DeFi i NFT

W kwietniu niewielkie spadki odnotowano na rynku DeFi, gdzie wartość zablokowanych środków (TVL – Total Value Locked) spadła o 0,7%. Znacznie gorzej było na rynku NFT, który odnotował łączny wolumen sprzedaży 1,1 mld USD, co oznacza spadek o 21% w stosunku do marca.

Warto zauważyć, że cztery z pięciu kolekcji znajdujące się w czołówce pod względem sprzedaży to kolekcje Bitcoin, a mianowicie Ordinals, PUPS, WZRD i NodeMonkes. Łącznie odnotowały one wolumen sprzedaży na poziomie 423 mln USD. Sentyment do kolekcji Ethereum pozostawał słaby – skomentowali analitycy Binance Research.

Inne najciekawsze wydarzenia na rynku krypto w kwietniu

Analitycy Binance Research odnotowali także w swoim raporcie imponujący start protokołu Runes, czyli nowego standardu tokenów dla Bitcoin, który umożliwia wydawanie tokenów fungible na blockchainie Bitcoin. Od chwili uruchomienia 20 kwietnia br. wygenerował on opłaty transakcyjne o wartości ponad 130 mln USD i stanowił podstawę ok. 50% transakcji w sieci Bitcoin.

Uwagę Binance Research przykuł także dalszy wzrost wartości aktywów zamrożonych z wykorzystanie protokołu liquid restaking. W kwietniu ich wartość TVL przekroczyła 10 miliardów dolarów.

Dodatkowo Binance Research zwrócił też uwagę na rosnącą podaż stablecoinów powiązanych z dolarem amerykańskim, która w kwietniu osiągnęła rekordowe 160 miliardów dolarów (wzrost o 22,5% od początku roku).

Foto: Freepik