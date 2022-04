Ruszył test kompetencji cyfrowych. Uczniowie szkoły podstawowej spod Tarnowa wśród pierwszych zdających

IT Fitness Test to inicjatywa branży cyfrowej i nowych technologii, w Polsce reprezentowana przez Związek Cyfrowa Polska i realizowana wspólnie z Ministerstwem Edukacji i Nauki oraz przy wsparciu Janusza Cieszyńskiego, Sekretarza Stanu ds. Cyfryzacji w KPRM, a także Centrum GovTech. – Chcemy dowiedzieć się, jak dziś wygląda poziom kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli oraz zobaczyć, gdzie występują braki. Jego wyniki pozwolą opracować nam wnioski, zalecenia i podjąć właściwe działania, by podnieść wiedzę i umiejętności w obszarze cyfrowym – podkreśla prezes Cyfrowej Polski Michał Kanownik.

Zakup nowoczesnego sprzętu dla szkół priorytetem dla rządu

Po raz pierwszy test odbywa się jednocześnie w czterech krajach Grupy Wyszehradzkiej – Polsce, Czechach, na Słowacji i Węgrzech. W naszym kraju do cyfrowego sprawdzianu w środę (6 kwietnia) jako pierwsza podeszła Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Skrzyszowie. Egzaminowi przypatrywał się minister Janusz Cieszyński. – Warto się sprawdzić w IT Fitness teście, warto poszerzać swoje umiejętności cyfrowe. Informatyka to chyba najbardziej dynamiczna dziedzina nauki. Jesteśmy wszyscy bardzo ciekawi wyników, które pozwolą nam wyciągać cenne wnioski na przyszłość – powiedział Janusz Cieszyński. Dodał, że zapewnienie nowoczesnego sprzętu dla uczniów oraz podnoszenie kompetencji cyfrowych to priorytet rządu na najbliższe lata. – Mam nadzieję, że ten test dla państwa, podobnie jak IT Fitness Test będzie zdany na piątkę – zaznaczył Janusz Cieszyński

Szkołę Podstawową w Skrzyszowie wybrano do inauguracyjnego przeprowadzenia testu nieprzypadkowo. Jest to jedna z modelowych placówek oświatowych projektu Małopolskiego Laboratorium Edukacji Cyfrowej HUMINE. Działa ono na rzecz transformacji cyfrowej szkół w regionie na polach m.in. metodyki nauczania, podnoszenia kompetencji cyfrowych nauczycieli, dobrostanu nauczycieli i uczniów oraz organizacji niezbędnej infrastruktury. Jak zaznacza Krzysztof Głomb, prezes Stowarzyszenia „Miasta w Internecie”, które jest organizatorem i operatorem projektu, inicjatywa HUMINE stanowi odpowiedź na pilne potrzeby wsparcia oświaty w regionie zdiagnozowane w czasie pandemii.

– W ramach tego projektu w Małopolsce opracujemy pryncypia i standardy procesów modernizacyjnej transformacji szkół w środowisku cyfrowym, które zaproponujemy do wdrażania w skali całego kraju. Jednym z elementów tych standardów może stać się system pomiaru kompetencji cyfrowych zaproponowany w systemie IT FITNESS – podkreśla Krzysztof Głomb.

– Zdajemy sobie sprawę ze znaczenia kompetencji cyfrowych, które chcemy rozwijać wśród naszych uczniów. Ale aby to było możliwe musimy dobrze poznać ich aktualny poziom. IT Fitness Test nam w tym pomoże – mówi z kolei Robert Wadycki, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Skrzyszowie.

IT Fitness Test 2022 potrwa do końca 31 lipca. Jego wyniki poznamy jesienią. Aby dołączyć do projektu należy zarejestrować się na stronie itfitness.eu, wybrać swój poziom (uczeń szkoły podstawowej/ponadpodstawowej lub nauczyciel), a następnie odpowiedzieć na zdane pytania. Uczestniczący w nim uczniowie nie tylko otrzymają certyfikat potwierdzający uzyskany przez nich wynik, ale także staną do walki o nagrody. Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Funduszu Wyszehradzkiego.