Rusza podcast: Raport międzynarodowy. Ukraina

Pierwszy odcinek podcastu będzie można usłyszeć w piątek, 25 lutego o godz. 12.00.

W podcaście "Raport międzynarodowy. Ukraina" Jurasz będzie przybliżał kulisy działań dyplomatycznych wokół narastającego konfliktu, sytuację wewnątrzpolityczną Rosji i Ukrainy, a także skomentuje codzienne wydarzenia na wschodniej granicy Ukrainy.

- Żyliśmy w nadziei na koniec wojen w Europie. Okazało się to mrzonką. Teraz chodzi o to, byśmy rozumieli nowe realia, nie wpadali niepotrzebnie w panikę, ale też unikali naiwności. To, co najgorsze, wróciło bowiem na dobre i jest już blisko naszych granic - mówi Witold Jurasz.

Gośćmi podcastu będą eksperci od polityki międzynarodowej, relacji polsko-ukraińskich oraz dziennikarze zajmujący się tematyką wschodnią.

Podcast będzie dostępny na stronie głównej Onetu oraz platformach podcastowych.