Rozwój e-commerce w sektorze MŚP dzięki sprzedaży zagranicznej

Sprzedaż zagraniczna – przepis na sukces w e-commerce

Cyfryzacja wynikająca z nowych trendów zakupowych oraz pandemii COVID-19 ułatwiła średnim sklepom online rozwój i rywalizację z dużymi graczami na rynku e-commerce. Aż 9 na 10 sprzedawców z sektora średnich przedsiębiorstw, skupionych w PrestaShop Million Club przewiduje wzrost wartości sprzedaży w najbliższym roku. Co trzeci badany, w tym np. Hyperbook.pl i Ubierzswojesciany.pl, spodziewa się przyrostu w granicach od 10 do 20%. Zdaniem niemal 1/3 sprzedawców może to być nawet więcej niż 20%. Taki optymistyczny scenariusz przewidują między innymi sklepy Guliwerkids.pl, Darwina.pl czy Koszulkowy.pl.

Kluczowy dla wysokich wyników w 2022 r. ma być zdaniem sprzedawców handel międzynarodowy. 75% badanych deklaruje, że już sprzedaje lub planuje uruchomić w tym roku sprzedaż za granicę. Przedstawiciele saketos.pl oraz centrumelektroniki.pl przewidują, że transakcje zagraniczne zapewnią im ponad 60% przychodu w najbliższym roku.

– Niewątpliwie to właśnie cross-border od kilku lat pomaga nam osiągać dwucyfrową dynamikę sprzedaży. Z roku na rok obserwujemy coraz większy udział zakupów transgranicznym i jesteśmy pewni, że nie inaczej będzie również w obecnym roku – podkreśla Daniel Mochnal, właściciel saketos.pl.

Tradycyjne „święta zakupowe”

Badani sprzedawcy spodziewają się znacznych wzrostów w okolicach Black Friday (ponad 30% badanych) i Świąt Bożego Narodzenia (24%). Polscy sprzedawcy liczą zwłaszcza na okres przedświąteczny.

– W okolicach Black Friday i Świąt Bożego Narodzenia realizujemy około 60 procent. sprzedaży w drugim półroczu. Przekłada się to na budżet reklamowy – sprzedajemy więcej, ale na reklamę też wydajemy więcej. W naszym przypadku to dokładnie trzy okresy: Black Friday, Święty Mikołaj i Boże Narodzenie – zwraca uwagę Szymon Ciba, Ecommerce Manager w Guliwerkids.pl

SEO – główna strategia marketingowa

Osiągnięcie wysokich wyników finansowych nie byłoby możliwe bez odpowiednich strategii marketingowych. Dla niemal połowy badanych, w tym np. Equishop.pl i Hyperbook.pl, pozyskiwanie klientów stanowić będzie główne tegoroczne wyzwanie. Wśród planowanych strategii najczęściej wymieniane było SEO − wskazało na nie ponad 45% ankietowanych. Na zwiększenie widoczności w wyszukiwarkach chcą oni przeznaczyć 30% swojego budżetu marketingowego.

Prawie 43% badanych sprzedawców zadeklarowało zainteresowanie trendami związanymi z Marketing Automation. Popularne okazały się również CRO (Conversion Rate Optimization) i social selling – odpowiednio 24% i 14% wskazań.

Sprzedawcy z segmentu średnich przedsiębiorstw są bardzo otwarci na wszystko, co może im pomóc w rozwoju biznesu. To oni tworzą nowe trendy.

Ekologiczne opakowania

Trendy związane z ekologią i zrównoważonym rozwojem silnie kształtują dzisiejszy rynek e-commerce. Ponad połowa badanych sprzedawców, w tym Chodniki.com i Medpak.com, jest zainteresowana ekologicznymi opakowaniami, a 23% ekologicznym transportem. O sprzedaży towarów używanych lub odnowionych myśli 15% badanych. W Polsce intensywnie rozwija się zwłaszcza trend związany z ekologicznymi opakowaniami. Na zainteresowanie nimi wskazują przedstawiciele niemal wszystkich sklepów, które ankietowaliśmy.

Mateusz Osiecki, Country Manager na Polskę w PrestaShop