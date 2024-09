Rozwijaj kompetencje przyszłości, mierząc się z wyzwaniami współczesnego świata - IV edycja Solve for Tomorrow

Solve for Tomorrow - program, który inspiruje do zmian

Samsung po raz czwarty organizuje w Polsce program Solve for Tomorrow. Jego celem jest zachęcenie młodzieży do tworzenia innowacyjnych rozwiązań, które pozytywnie wpłyną na lokalne społeczności i środowisko. Uczestnicy pracują w 3–5 osobowych zespołach pod okiem nauczyciela, rozwijając przy tym kluczowe na rynku pracy kompetencje, takie jak kreatywność, współpraca, komunikacja i krytyczne myślenie.

Jak podkreślają organizatorzy, Solve for Tomorrow to nie tylko konkurs z atrakcyjnymi nagrodami, ale przede wszystkim okazja do zdobycia cennego doświadczenia i nawiązania kontaktów z rówieśnikami z całej Polski.

Zespoły mogą liczyć na wsparcie trenerów Design Thinking i mentorów z firmy Samsung.

Trzy etapy i cenne nagrody

Program podzielony jest na trzy etapy. W pierwszym zespoły wybierają jedno z czterech wyzwań (zdrowie, klimat, bezpieczeństwo lub integracja) i do 12 listopada zgłaszają swój pomysł przez formularz na stronie https://solvefortomorrow.pl/.

Jury wybierze co najmniej 25 zespołów, które przejdą do półfinału. Tam wezmą udział w warsztatach Design Thinking i zapoznają się z metodologią STEAM. Do finału zakwalifikuje się minimum 10 drużyn. Przez kolejne miesiące będą one pracować nad prototypami swoich rozwiązań i przygotowywać się do prezentacji podczas Demo Day.

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody:

I miejsce - stypendium w wysokości 35 tys. zł

II miejsce - stypendium w wysokości 25 tys. zł

III miejsce - stypendium w wysokości 15 tys. zł

Nagrody rzeczowe dla wszystkich finalistów, ich szkół i opiekunów

Czy to wystarczy, by zmienić świat?

Program Solve for Tomorrow z pewnością zasługuje na uznanie. Daje młodym ludziom szansę na rozwój ważnych kompetencji i realizację projektów, które mogą realnie wpłynąć na ich otoczenie. Warto jednak pamiętać, że samo zaangażowanie uczniów nie wystarczy, by rozwiązać globalne problemy.

Często pojawiają się głosy, że tego typu inicjatywy to działania wizerunkowe dużych firm, które nie przynoszą wymiernych efektów. Trudno też oczekiwać, by projekty tworzone przez nastolatków mogły konkurować z rozwiązaniami proponowanymi przez naukowców czy doświadczonych inżynierów.

Mimo to Solve for Tomorrow to krok w dobrym kierunku. Pokazuje młodym ludziom, że mają wpływ na świat i motywuje ich do działania. A kto wie - może właśnie dzięki takim programom wyrośnie pokolenie, które znajdzie odpowiedzi na najważniejsze wyzwania współczesności?

Jeśli jesteś uczniem lub nauczycielem, możesz zgłosić swój zespół do 12 listopada na stronie solvefortomorrow.pl