Rośnie rynek używanych licencji na oprogramowanie. Korzystają z nich i na nich także instytucje publiczne

Forscope, firma która jest brokerem używanego oprogramowania, w ostatnich latach zrealizowała szereg zamówień publicznych w całej Europie Środkowo-Wschodniej. Dla przykładu Prokuratura Generalna Republiki Słowacji zakupiła za pośrednictwem firmy produkty Microsoft Core CAL Suite 2022 User CAL, generując oszczędności rzędu 65 proc. w stosunku do zakupu oprogramowania nowego. Jeden ze szpitali w Czechach zakupił z kolei pakiet Microsoft Office 2019 Professional Plus po tym, jak bezpośrednio poprosił o wycenę zespół sprzedażowy Forscope. Efekt? Aż 64 proc. oszczędności i środki przeniesione na realizację innych zadań niezbędnych dla funkcjonowania placówki medycznej.

Absolutnym rekordem okazał się jednak przetarg publiczny realizowany dla urzędu 15. Dzielnicy Pragi w Czechach. W efekcie dostarczonego urzędnikom pakietu Microsoft Office 2016 Professional Plus całkowita skala zaoszczędzonych środków wyniosła niewiarygodne 90 proc. w porównaniu z produktem nowym.

Rynek używanego oprogramowania nie cieszył się do tej pory wysokim zaufaniem ze strony instytucji publicznych. Nierzadko można się bowiem było natknąć na nierzetelnych sprzedawców oferujących np. jedynie klucze aktywacyjne, ale bez pełnej dokumentacji towarzyszącej, dzięki której kupujący posiada dowód, że zakup dokonał się w pełni legalnie. My dostarczamy nie tylko gotowy produkt, ale też know-how dotyczące tego, jak skutecznie i zgodnie z prawem przenieść własność licencji wieczystej oprogramowania ­– zauważa Jakub Šulák, założyciel i CEO Forscope.

Ekspert przypomina, że przy zakupie używanych licencji wieczystych konieczne jest spełnienie kilku podstawowych warunków. Mowa m.in.:

o prawidłowym udokumentowaniu pochodzenia oprogramowania , w tym przedstawieniu numeru zawartej umowy licencyjnej,

, w tym przedstawieniu numeru zawartej umowy licencyjnej, oświadczeniu o odinstalowaniu programu od poprzedniego właściciela ,

, odsprzedaży tylko takich licencji wieczystych, które od początku były przedmiotem obrotu na obszarze Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Tak udokumentowany zakup z powodzeniem przejdzie każdy audyt.

Nasza firma dostarczyła do tej pory ponad 700 tys. licencji na oprogramowanie i nigdy nie wystąpił ani jeden przypadek negatywnego wyniku audytu produktów. Efektem są oszczędności sięgające w przeliczeniu sumy 100 mln złotych – dodaje Jakub Šulák.

Z oferty Forscope w ostatnich miesiącach skorzystał także szereg instytucji publicznych w Polsce. Należą do nich Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Państwowy Instytut Medyczny MSWiA czy Miasto Chorzów. Wywodząca się z Czech firma działa obecnie w dziesięciu krajach europejskich.

Doceniam to, że profesjonaliści z Forscope byli w stanie udzielić nam konsultacji i wsparcia, które możemy wykorzystać również w przyszłych przetargach. Używane oprogramowanie od Forscope pozwoliło nam zaoszczędzić dziesiątki tysięcy euro, które możemy teraz wykorzystać na inne ważne wydatki – przekonuje Attila Kaizer, kierownik działu IT w we władzach lokalnych dzielnicy Újpest w Budapeszcie.

Za sprawą wyboru używanego oprogramowania do pracy biurowej i współpracy z Forscope urzędnicy ze stolicy Węgier zaoszczędzili ponad 100 tys. euro, co przełożyło się na 73 proc. oszczędności w stosunku do zakupu nowego produktu.

Instytucje publiczne zainteresowane zakupem oprogramowania mogą skorzystać z rozwiązań opartych na rynku wtórnym, m.in. w drodze przetargu, a podmioty oferujące tego typu produkty powinny być zawsze dopuszczane do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Stawianie nieuzasadnionych warunków i wymagań, które wyłączają ich z postępowania, stoi w sprzeczności z zasadami uczciwej konkurencji, równego traktowania i właściwego gospodarowania środkami publicznymi - uważają przedstawiciele firmy. Tego rodzaju praktyki stwarzają bowiem ryzyko opóźnień w realizacji całego zamówienia publicznego i planów zakupowych, jako że nieuczciwe wymogi mogą być łatwo zakwestionowane i zaskarżone. Potwierdzają to wyroki odpowiedników Krajowej Izby Odwoławczej z różnych krajów Unii Europejskiej.

Foto: Freepik, treść: materiał prasowy