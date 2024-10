Rola selenu w organizmie człowieka: Działanie, źródła i suplementacja

Rola selenu w organizmie człowieka

Selen, mimo że jest mikroelementem występującym w niewielkich ilościach, odgrywa kluczową rolę w wielu procesach biologicznych w organizmie człowieka. Jego obecność jest niezbędna dla utrzymania zdrowia na różnych płaszczyznach. Oto główne funkcje selenu:

Działanie antyoksydacyjne: Selen jest integralnym składnikiem enzymów antyoksydacyjnych, takich jak glutation peroksydaza. Enzymy te chronią komórki przed stresem oksydacyjnym, neutralizując szkodliwe wolne rodniki. Dzięki temu zmniejsza ryzyko uszkodzeń komórek, które mogą prowadzić do chorób przewlekłych, takich jak nowotwory i choroby serca.



Wsparcie układu odpornościowego: Selen jest niezbędny dla prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego. Wspomaga produkcję białych krwinek oraz wzmacnia odpowiedź immunologiczną organizmu, co pomaga w walce z infekcjami bakteryjnymi, wirusowymi i grzybiczymi.



Zdrowie tarczycy: Selen odgrywa kluczową rolę w metabolizmie hormonów tarczycy. Jest niezbędny do przekształcania tyroksyny (T4) w trójjodotyroninę (T3), która jest aktywną formą hormonu tarczycy. Prawidłowa funkcja tarczycy jest kluczowa dla regulacji metabolizmu, wzrostu i rozwoju.



Funkcje poznawcze i zdrowie mózgu: Selen wpływa na zdrowie mózgu, pomagając w ochronie neuronów przed stresem oksydacyjnym i zapaleniem. Może to przyczyniać się do lepszego funkcjonowania poznawczego i zmniejszać ryzyko chorób neurodegeneracyjnych, takich jak choroba Alzheimera.



Płodność i zdrowie reprodukcyjne: Selen jest ważny dla zdrowia reprodukcyjnego. U mężczyzn wspomaga produkcję zdrowych plemników i ich ruchliwość, co jest kluczowe dla płodności. U kobiet selen wspiera zdrowie jajników i może przyczynić się do prawidłowego przebiegu ciąży.



Zdrowie sercowo-naczyniowe: Dzięki swoim właściwościom antyoksydacyjnym, selen pomaga chronić naczynia krwionośne przed uszkodzeniami. Może to przyczynić się do zmniejszenia ryzyka chorób sercowo-naczyniowych, takich jak miażdżyca.



Wpływ na skórę i włosy: Selen wpływa na zdrowie skóry i włosów, wspomagając produkcję i regenerację komórek oraz chroniąc je przed uszkodzeniami oksydacyjnymi. Niedobór selenu może prowadzić do problemów skórnych i łamliwości włosów.

Źródła w pożywieniu

Selen występuje naturalnie w różnych produktach spożywczych. Dobrymi źródłami selenu są:

Ryby i owoce morza (np. tuńczyk, łosoś, krewetki),

Mięso (np. wołowina, kurczak),

Jaja,

Produkty zbożowe (np. pełnoziarniste produkty zbożowe),

Orzechy i nasiona (np. brazylijskie orzechy, pestki słonecznika),

Niektóre warzywa (np. brokuły, czosnek).

Suplementy diety Calivita Pro Selenium

Suplementy diety zawierające selen są dostępne na rynku, zwykle w postaci soli organicznych selenu, takich jak selenian sodu czy selenometionina. Jednym z takich suplementów jest Pro Selenium firmy Calivita, który jest reklamowany jako produkt wspomagający zdrowie poprzez dostarczanie odpowiedniej ilości selenu. Suplementy takie mogą być pomocne szczególnie dla osób, które nie otrzymują wystarczającej ilości selenu z codziennej diety. Produkt Pro Selenium od CaliVita jest suplementem diety zawierającym selen w formie selenianu sodu. Reklamowany jest jako wspomaganie ochrony komórek przed stresem oksydacyjnym i jako pomoc w utrzymaniu prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego oraz tarczycy.

Przeciwwskazania i ostrzeżenia:

Przed rozpoczęciem suplementacji selenem, szczególnie w formie suplementów, zaleca się konsultację z lekarzem. Selen w nadmiarze może być toksyczny, dlatego ważne jest przestrzeganie zalecanych dawek.

Suplement nie powinien być stosowany jako zamiennik zróżnicowanej diety.

Podsumowanie:

Pro Selenium CaliVita to suplement diety dostarczający niezbędnego mikroelementu – selenu, który odgrywa kluczową rolę w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym, wspieraniu układu odpornościowego, zdrowiu tarczycy, serca i mózgu. Regularne przyjmowanie tego suplementu może przyczynić się do poprawy ogólnego stanu zdrowia, jednak zawsze należy stosować go zgodnie z zaleceniami i po konsultacji z lekarzem.

Foto: Unsplash, treść: materiał partnera