Revolut Pay Later pozwoli rozłożyć koszt zakupów na raty

Dostęp do usługi ratalnej pod nazwą Pay Later otrzymali dziś pierwsi klienci w Irlandii. Usługa stopniowo obejmie 1.9 miliona dorosłych klientów firmy w tym kraju. W międzyczasie Revolut przygotowuje debiut usługi na kolejnych rynkach w Europie, począwszy od Polski i Rumunii, gdzie Pay Later może pojawić się jeszcze w tym roku.

Pay Later to produkt ratalny z odroczoną płatnością, który wykorzystuje przyznany limit kredytowy i bierze pod uwagę zdolności zakupowe klienta. Revolut daje klientowi pełną kontrolę decyzji, kiedy chce skorzystać z rat Pay Later i nie ogranicza wyboru do wybranych sklepów. Uprawnieni klienci mogą skorzystać z rat Pay Later przy zakupach do maksymalnej kwoty 499 EUR opłaconych kartą Revolut, zarówno fizyczną jak i wirtualną ze zmiennym numerem, która zapewnia dodatkowy poziom bezpieczeństwa transakcji online - jej numer jest niszczony po każdej płatności.

Po przyznaniu dostępu do usługi Pay Later, klienci mogą aktywować ją w dowolnym momencie, jednym kliknięciem w aplikacji, przed dokonaniem płatności za wybrane zakupy. Następnie, mogą obserwować status płatności i spłaty w sekcji Karty, lub w sekcji Pay Later. Klienci Revolut mogą rozłożyć dowolny wydatek zakupowy na trzy miesięczne raty, pierwsza rata jest opłacana z góry, w momencie płatności a kolejne w drugim i w trzecim miesiącu.

Opłata w wysokości 1,65% za każdy rozłożony na raty wydatek jest uiszczana przy okazji zwrotu drugiej i trzeciej raty. Raty Pay Later można spłacić wcześniej, bez dodatkowych opłat.

Niezależnie czy chodzi o zakup nowej pralki, czy opłacenie wakacyjnej wycieczki, lub kupno prezentu dla bliskich, klienci Revolut mogą skorzystać z rat Pay Later u dowolnego usługodawcy, który akceptuje płatności Revolut w sklepie stacjonarnym lub online. W przeciwieństwie do niektórych płatności odroczonych dostępnych na rynku, usługodawca nie musi podpisywać z Revolut żadnej umowy, a Revolut nie obarcza sklepu żadną opłatą z tytułu transakcji Pay Later.

Revolut bada zdolność zakupową klientów. Robi to między innymi łącząc się z kontem klienta poprzez otwartą bankowość (Open Banking). W ten sposób, w procesie underwritingu, firma ocenia zdolność kredytową i zakupową klienta oraz decyduje o przyznaniu dostępu do usługi Pay Later. Obecnie, najwyższy dostępny limit kredytowy wynosi 499 EUR, ale każdy klient otrzyma (lub nie) indywidualny limit w drodze oceny zdolności kredytowej.

Nowa usługa ratalna Pay Later posiada wewnętrzny system, który wspiera bezpieczeństwo finansowe klientów i sprawdza, czy klienta stać na swobodne korzystanie z limitu. W przeciwieństwie do niektórych produktów typu “kup teraz, zapłać później” dostępnych na rynku, Revolut ma zdolność dokonywania kompleksowej analizy zdolności kredytowej jeszcze przed daną transakcją, w przeciwieństwie do praktyki przyznawania kredytu ratalnego po transakcji w punkcie sprzedaży.