Rekordowa podaż samochodów, ale auta sprzedają się wolniej

O wolniejszym tempie sprzedaży świadczy też rosnący wskaźnik MDS (Market Day Supply), który określa liczbę dni, jaka byłaby potrzebna do wyprzedania całego zapasu rynkowego aut, przy założeniu stabilnego popytu (obliczonego na podstawie danych z ostatnich 45 dni). W okresie od 1 sierpnia 2024 do 30 września 2024 roku wartość wskaźnika MDS wzrosła o 7%, tj. z 67 do 72 dni.