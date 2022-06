Regulamin sklepu online - zapomnij o szablonach

Jaki powinien być regulamin sklepu internetowego?

Można wymienić kilka cech, które musi spełniać każdy regulamin. Mogą wydawać się oczywiste, ale praktyka pokazuje, że często przedsiębiorcy o tym zapominają, popełniając błędy.

Regulamin musi być zgodny z prawem

Kluczowe są tu Kodeks cywilny, Ustawa o prawach konsumenta i Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną, choć to nie zamyka katalogu i określone produkty mogą wymagać sięgnięcia także do innych przepisów prawa krajowego lub przepisów unijnych. Może wydawać się to dosyć łatwe, ale niekoniecznie, ponieważ zasady dotyczące zapisów regulaminu rozrzucone są po różnych aktach i bez wiedzy prawniczej, łatwo ominąć istotne kwestie.

Regulamin powinien być także dostosowany do klienta docelowego

co jest szczególnie istotne w przypadku sklepów działających na szeroką skalę, także poza granicami naszego kraju. Powinien być zrozumiały dla zagranicznych klientów, a więc mieć umocowanie w przepisach prawa państwa, z którego pochodzi dany klient. Dlatego błędem jest po prostu dosłowne tłumaczenie polskiej wersji na inne języki.

Należy zadbać, aby regulamin nie zawierał niedozwolonych klauzul, czyli takich, które działają na niekorzyść klienta, ograniczając jego prawa lub nakładając na niego dodatkowe obowiązki, a także takich, które rozszerzają uprawnienia sprzedających lub wypaczają ich odpowiedzialność. Zazwyczaj klauzule te dotyczą zwrotów czy reklamacji.

Dlaczego korzystanie z gotowych szablonów regulaminów to zły pomysł?

Wielu przedsiębiorców zaczynających biznes online popełnia największy błąd, czyli wykorzystuje gotowe szablony regulaminów. Niektórzy pytają, dlaczego korzystanie z szablonu jest błędem, skoro regulamin ma zawierać określone elementy. Owszem, można wskazać informacje, które koniecznie klient powinien w nim znaleźć, ale trzeba mieć na uwadze, że dostępność wzoru nie daje pewności, że jest on prawidłowy i nie zawiera błędów. Co więcej, kopiowanie regulaminu z innego sklepu może być potraktowane jako naruszenie praw autorskich.

Regulamin powinien być konkretny

Każdy regulamin musi zawierać m.in. dane firmy, prawa i obowiązki sprzedawcy oraz klienta, w tym politykę zwrotów i reklamacji, a także warunki sprzedaży, takie jak chociażby czas i koszt dostawy, a także zapisy RODO, jednak nie zmienia to faktu, że nawet te elementy muszą być dostosowane do konkretnego sklepu i zasad jego działania.

Regulamin musi by konkretny, czyli dostosowany do tego, co i w jaki sposób sprzedajemy. Powinniśmy zatem pisać konkretnie o zasadach panujących w naszym sklepie, a przede wszystkim odnosić się do konkretnego asortymentu.

W tym miejscu istotne jest uwzględnienie, czy przypadkiem wybrany asortyment nie tworzy dodatkowych obowiązków prawnych po stronie sprzedawcy bądź nie daje kupującemu dodatkowych praw.

Pierwszym krokiem jest

zweryfikowanie, czy w ogóle towar, na jaki stawiamy można sprzedawać online

Dla przykładu nie możemy sprzedawać leków na receptę, wyrobów tytoniowych czy alkoholu (jego sprzedaż przez internet jest niedoregulowana, ale dominuje stanowisko, że jest niedozwolona). Rodzaje asortymentu można by mnożyć, dlatego dla pokazania znaczenia indywidualnego podejścia posłużymy się kilkoma przykładami.

Online często kupujemy sprzęt elektroniczny - w jego przypadku w regulaminie i na stronie powinna znaleźć się informacja o zasadach postępowania i odbioru zużytego sprzętu zgodnie z art. 37 ust. 4 i 39 ust. 2 ustawy o zużytym sprzęcie.

Inną często wybieraną kategorią są produkty cyfrowe i elektroniczne np. coraz popularniejsze ebooki, czy usługi i treści cyfrowe, jak np. VOD i kursy elektroniczne. W ich przypadku kupujący musi być informowany o sposobach dostarczenia treści cyfrowych, czasie trwania usługi cyfrowej (czyli np. modelu subskrypcyjnym i zasadach automatycznego odnawiania), interoperacyjności treści cyfrowych ze sprzętem (należy podać wymagania techniczne i systemowe) czy środkach ochrony (np. zabezpieczenia antypirackie). Poza tym wiele z treści cyfrowych to utwory, aby zatem pozostawać w zgodzie z prawem autorskim w regulaminie powinny znaleźć się zapisy licencyjne.

Sprzedaż online, czyli umowa zawierana na odległość poza siedzibą, przyzwyczaiła kupujących do możliwości 14-dniowego odstąpienia od umowy. Większość klientów, dbających o swoje interesy o tym pamięta, ale warto, aby sprzedawcy z kolei mieli świadomość, że nie zawsze takie prawo muszą realizować. Przykładowo, nie stosuje się go w przypadku produktów leczniczych czy wyrobów medycznych. Ich zwrot możliwy będzie tylko w przypadku wady jakościowej, niewłaściwego ich wydania lub sfałszowania.

Podobnie jest w przypadku zakupu online świadczenia usług, przy czym konsument powinien być poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po jego spełnieniu nie będzie miał prawa odstąpienia od umowy i powinien wyrazić na to swoją zgodę oznaczając np. odpowiedni checkbox. Natomiast, jeśli mamy do czynienia z dobrem produkowanym według indywidualnych potrzeb, czyli według specyfikacji klienta, w żaden sposób nie ma możliwości odstąpienia od umowy i nie wymaga to nawet wyrażenia na to zgody, ale informacja o tym, jak i o zasadach zwrotów i reklamacji, powinna znaleźć się w regulaminie.

Należy także pamiętać, że poza samym regulaminem, aby działać zgodnie z prawem, należy odpowiednio opisywać produkty. Na przykład w przypadku odzieży i obuwia klient jeszcze przez zakupem musi być dokładnie poinformowany o składzie surowcowym i zabronione jest stosowanie nazw innych, niż podane w rozporządzeniu.

Podsumowując, niezwykle istotne jest, aby do tematu regulaminu sklepu online podejść w sposób indywidualny i poważnie potraktować zadanie jego przygotowania. Chcąc w pełni zabezpieczyć swoje interesy sprzedawcy, nie tylko w odniesieniu do urzędów, ale także klientów, warto powierzyć jego przygotowanie specjaliście, który dostosuje zapisy do specyfiki i zasad naszego biznesu. Kluczowe jest w tym przypadku transparentne przedstawienie prawnikowi zasad działania sklepu, jakie przyjęliśmy, tak aby mógł on odzwierciedlić je w regulaminie, zabezpieczając nasze interesy.

Autorka:

Aleksandra Zaliwska, Radca Prawny, Partner Zarządzający KZ Legal (Krzemień Zaliwska Adwokaci i Radcowie Prawni S.K.A.) oraz autorka bloga Tozalezy.com