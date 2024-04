Regał przesuwny - co to jest? Jakie ma zalety?

Regały przesuwne - czym jest regał przesuwny?

Regały przesuwne - zastosowanie

Regały przesuwne magazynowe - podstawowe informacje

Regał przesuwny jest często wykonywany na zamówienie, co umożliwia dopasowanie go do specyficznych wymagań pomieszczenia.

Regały przesuwne - czym jest regał przesuwny?

Systemy jezdne do przechowywania są grupą regałów zamontowanych na ruchomych platformach tak, by w każdej chwili możliwy był dostęp do poszczególnych sekcji. Ten sposób składowania optymalizuje archiwizację, wykorzystując maksymalnie dostępną powierzchnię. Regały jezdne są często uzupełnione szeroką gamą akcesoriów, np. szufladami, przegrodami lub półkami teleskopowymi. Zwiększa to dodatkowo użytkową wartość takiego systemu.

Aby zmaksymalizować wydajność oraz komfort użytkowania, opracowano 2 metody przemieszczania regałów. Regały metalowe przesuwne, poruszane ręcznie, wykorzystują system korbowy. Drugi rodzaj wykorzystuje napęd elektryczny. To bardzo wygodne, ale też nieco droższe rozwiązanie. Regał przesuwny, w porównaniu do tradycyjnych metod przechowywania, daje aż 8 razy więcej miejsca na tej samej przestrzeni!

Regały przesuwne - zastosowanie

Regały umożliwiają optymalne wykorzystanie przestrzeni? Gdzie można wykorzystać regały przesuwne jezdne? Regały metalowe przesuwne na dokumenty są niezawodnym i bezpiecznym systemem gwarantującym komfort obsługi oraz oszczędność przestrzeni w każdym archiwum.

Regały przesuwne magazynowe świetnie sprawdzają się w określonych warunkach. Systemy dynamicznego składowania przydają w miejscach, gdzie rotacja towarów jest duża, a na półkach są przechowywane różne produkty.

Regały ruchome dzielimy na kilka podkategorii. Wyróżnia się np. regały przesuwne biblioteczne/regały archiwizacyjne albo magazynowe. Każdy cechują nieco inne właściwości, podyktowane przez użyte w produkcji materiały i maksymalnie dopuszczalne obciążenia. Regały jezdne różnią się również konstrukcją.

Znajdują zastosowanie m.in. w:

magazynie;

szpitalu;

muzeum;

archiwum;

czytelni;

bibliotece;

kancelarii;

zapleczu sklepowym;

biurze.





Regały przesuwne magazynowe - podstawowe informacje

Najważniejszą rzecz dla wszystkich magazynów stanowią regały magazynowe metalowe. W końcu to na nich opiera się cała idea magazynu. Od jakości, którą charakteryzuje się regał metalowy i jego wytrzymałości, w głównej mierze zależy bezpieczeństwo i efektywność pracowników. Regały magazynowe są od lat podstawą wyposażenia, ponieważ dzięki nim możliwe jest pełne wykorzystanie potencjału pomieszczeń. Regały wykorzystują pionową przestrzeń hali, bo tego typu konstrukcje pozwalają bezpieczne piętrować palety, kartony oraz transportowe pojemniki.

Producent regałów i mebli MCB

Adres firmy:

ul. Grójecka 128/51, 02-383 Warszawa

Telefon:

+48 22 668 84 50

Strona WWW:

https://www.mcb.pl/

Foto i treść: materiał partnera