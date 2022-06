Redukcja punktów karnych droższa od jesieni. Według WORD-ów opłata za kurs reedukacyjny będzie i tak o wiele za niska

Od 17 września punkty karne będą kasowały się automatycznie co dwa lata, a nie, jak do tej pory, co rok. Ponadto kurs reedukacyjny będzie trwał 28 godzin przez cztery dni i będzie kosztował 500 zł. Jednak wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego, które prowadzą szkolenia, chcą znaczącego podwyższenia tej kwoty – donosi serwis Prawo.pl.