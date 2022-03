Punkty zbiórek darów dla Ukrainy w aplikacji Jakdojade

Użytkownik, który wyszuka trasę otrzyma informację o najbliższym oddziale, w którym można zostawić dary rzeczowe. Dzięki temu każdy chętny do pomocy, może łatwo znaleźć trasę do punktu zbiórki.

Do wspólnej akcji dołączył Polski Czerwony Krzyż. Jakdojade zachęca do udziału pozostałe organizacje zajmujące się zbiórkami darów dla osób z Ukrainy. W celu dodania kolejnych punktów zbiórkowych do aplikacji, należy pisać na adres biuro@jakdojade.pl.