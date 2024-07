Przytulanki dla dzieci - przewodnik po świecie maskotek dla rodziców

Bliski kontakt z pluszakiem już od pierwszych chwil życia pozytywnie wpływa samopoczucie na malucha.

Tylko maskotki wykonane z wysokiej jakości materiałów mogą otrzymać wartościowe atesty i certyfikaty.

Dobra przytulanka dla dzieci dostarcza wielu bodźców sensorycznych i rozwija inteligencję emocjonalną.

Dzieci na całym świecie dostają pluszaki do przytulania, często już od pierwszych dni życia. Delikatny dotyk uspokaja, ułatwia komfortowy sen. Wprawdzie maskotki nie zastąpią i nie wyręczą mamy i taty, jednak mogą wydatnie pomóc. Przytulanki dla dzieci przyciągają wzrok, niektóre mają ruchome elementy interaktywne czy wydają dźwięki – od kojących odgłosów przyrody po wesołe, poprawiające humor melodyjki. W ten sposób stymulują rozwój i zachęcają do poznawania świata. Naturalnie część funkcji wymaga energii i zasilania bateriami.

Pierwsza przytulanka dla niemowlaka – bezpieczeństwo i atesty zaufanych instytucji

Czy to rozsądne, by w pobliżu noworodka znajdowały się łatwe do połknięcia elementy? Łatwo sobie wyobrazić, czym mogłoby się skończyć odpadnięcie klapki i bateria w zasięgu niemowlaka… Istnieją firmy i instytucje, które skrupulatnie sprawdzają i testują zabawki dla najmłodszych. Przyznają też kategorie wiekowe. Jakie oznaczenia wskazują na to, że są całkowicie bezpieczne dla dziecka? Wśród organizacji godnych zaufania są między innymi:

Instytut Matki i Dziecka;

Państwowy Zakład Higieny;

TÜV Rheinland

Safe Toys.

Przy zakupie przytulanki dla dziecka warto zwrócić uwagę nie tylko na zalecany wiek, ale też starannie przyjrzeć się wszystkim oznaczeniom. Do mediów regularnie trafiały wiadomości o tym, jak z rynku wycofywano importowane zabawki (np. z Chin) tuż po tym, jak odkryto w nich potencjalnie szkodliwe materiały. Normy unijne są szczególnie wyśrubowane – tymczasem oznaczenie China Export zaprojektowano w taki sposób, by do złudzenia przypominało europejskie Conformité Européenne. Nie chcesz ryzykować? Rób zakupy w sprawdzonych polskich sklepach, np. na https://swiatmadregodziecka.pl/przytulanki-lalki-dla-dzieci – nie na targowiskach!

Słodkie przytulanki dla starszych dzieci – interakcje, rozwój empatii i mnóstwo zabawy

Z czasem dziecko zmienia swoje potrzeby. Nie skupia się na dotyku, a zaczyna testować różne możliwości. Ruchome kończyny, kolorowy design, błyskanie i grzechotanie przy potrząsaniu, ekspresja wyrażająca emocje – to wszystko zyskuje na znaczeniu. Dzieci wymyślają ciekawe historie, rozwijają wyobraźnię – zabawka wręcz powinna do tego zachęcać. Co wybrać? Bogaty asortyment pozwoli Ci znaleźć idealną maskotkę dla pociechy w każdym wieku!

