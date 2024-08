Przyszłość urządzeń hi-fi i hi-end w kontekście smart home

Prawie 75% Polaków ma w domu co najmniej jedno inteligentne urządzenie, a 60% marzy o zarządzaniu wszystkimi z nich za pomocą jednej aplikacji. Takie wnioski płyną z najnowszego badania Grupy IQS przeprowadzonego na zlecenie Samsung, obejmującego reprezentatywną grupę Polek i Polaków.

Hi-end audio i nowoczesne technologie domowe

Producenci urządzeń hi-end zawsze kładli nacisk na doskonałe brzmienie i jakość dźwięku. Obecnie część użytkowników wymaga także, aby systemy te były inteligentne i zintegrowane z resztą technologii domowej. Na rynku są dostępne systemy audio, które pozwalają na synchronizację dźwięku w całym domu. Użytkownik może sterować muzyką w różnych pomieszczeniach za pomocą aplikacji zainstalowanej na smartfonie.

Niektóre systemy high-end audio-video pozwalają na pełną integrację z innymi technologiami domowymi. Tym sposobem można sterować oświetleniem, temperaturą i systemami bezpieczeństwa za pomocą jednego interfejsu.

Z kolei pojawienie się technologii AR/VR, dało nowe możliwości doświadczania muzyki i filmów. Dzięki nim bez wychodzenia z domu możemy cieszyć się koncertami oglądanymi w wirtualnej rzeczywistości (VR) lub korzystać z rzeczywistości rozszerzonej (AR), która wzbogaca nasze otoczenie o dodatkowe elementy wizualne i dźwiękowe, tworząc immersyjne i interaktywne doświadczenia.

Integracja systemów głośnikowych hi-fi z inteligentnymi domami i IoT

Coraz powszechniej spotykanym rozwiązaniem jest integrowanie systemów hi-fi z inteligentnymi domami i IoT (Internet of Things). Jak to wygląda w praktyce? Dzięki integracji z asystentami głosowymi jak Amazon Alexa, Google Assistant czy Apple Siri, użytkownik może sterować swoim systemem audio za pomocą poleceń głosowych. “Alexa, włącz moją playlistę relaksacyjną” - i gotowe!

IoT pozwala także na tworzenie zautomatyzowanych scenariuszy. Przykładowo opcja „rano” może oznaczać, że rolety się podnoszą, światła stopniowo się zapalają, a w tle zaczyna grać ulubiona muzyka. Ponadto inteligentne systemy mogą monitorować stan urządzeń i informować o konieczności konserwacji czy aktualizacji oprogramowania.

Przewaga nie zawsze dzięki technice

O ile postęp i bycie „smart” w wielu przypadkach daje wiele korzyści, prawdziwi audiofile często twierdzą, że bezprzewodowe zestawy głośnikowe brzmią gorzej niż te z tradycyjnym wzmacniaczem. Skąd to przekonanie?

W bezprzewodowych zestawach głośnikowych sygnał audio jest przesyłany za pomocą technologii bezprzewodowej, takiej jak Bluetooth czy Wi-Fi, co może prowadzić do kompresji sygnału. Ta kompresja często powoduje utratę jakości dźwięku, co jest zauważalne dla audiofilów, którzy cenią sobie każdy detal w muzyce.

Ponadto systemy bezprzewodowe mogą być podatne na opóźnienia i zakłócenia spowodowane przez inne urządzenia działające w tej samej częstotliwości. Te zakłócenia mogą wpływać na spójność i jakość dźwięku, co jest szczególnie niepożądane w wysokiej klasy systemach audio.

Audiofile często praktykują wygrzewanie sprzętu, czyli proces stopniowego “rozgrzewania” nowych komponentów audio, aby uzyskać najlepsze możliwe brzmienie. W przypadku bezprzewodowych zestawów głośnikowych, ten proces może być mniej efektywny lub trudniejszy do przeprowadzenia, co wpływa na końcową jakość dźwięku.

Zapaleni melomani preferują także charakterystykę brzmieniową tradycyjnych wzmacniaczy, które mogą oferować cieplejsze i bardziej naturalne brzmienie. Tranzystorowe lub lampowe wzmacniacze mają swoje unikalne właściwości dźwiękowe, które często są trudne do odtworzenia w systemach bezprzewodowych

Przyszłości hi-fi w kontekście smart home

Eksperci przewidują, że przyszłość sprzętu hi-fi i hi-end w kontekście smart home będzie się koncentrować na jeszcze większej integracji i personalizacji. Kluczową rolę w dostosowywaniu doświadczeń audio do indywidualnych preferencji użytkowników będzie odgrywać sztuczna inteligencja. Systemy będą mogły uczyć się na podstawie nawyków użytkowników i dostosowywać dźwięk w zależności od kontekstu. Z kolei rozwój technologii bezprzewodowych i nowe standardy bezprzewodowe, takie jak Wi-Fi 6 i przyszłe wersje Bluetooth, zapewnią w przyszłości lepszą jakość dźwięku bez kabli.

Podsumowując, urządzenia hi-fi i hi-end oraz technologie smart home idą w parze, oferując niespotykane dotąd możliwości i wygodę. Przyszłość zapowiada się ekscytująco, a dla audiofilów i entuzjastów technologii to idealny czas, aby śledzić te dynamiczne zmiany i inwestować w najnowsze rozwiązania.

W zestawach głośnikowych Diora Acoustics, zarówno w serii Chors, Lada jak i Perun, zastosowaliśmy najbardziej zaawansowane technologie. Wszystkie modele są zasilane przez zewnętrzny wzmacniacz, którego wybór pozostawiamy końcowym użytkownikom, zgodnie z ich indywidualnymi preferencjami. Zewnętrzny wzmacniacz pozwala na dokładne dopasowanie impedancji głośników, co jest kluczowe dla uzyskania optymalnej jakości dźwięku. Bezprzewodowe zestawy głośnikowe często nie oferują takiego poziomu kontroli, co może prowadzić do mniej precyzyjnego brzmienia.

Dorota Wojtusiszyn z Diora Acoustics, polskiej marki oferującej zestawy głośnikowe hi-end