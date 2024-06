Przewodnik po innowacyjnych rozwiązaniach dla przemysłu, które wesprą rozwój biznesu

Dofinansowanie dla przedsiębiorców — czym charakteryzuje się program Nutritech? Fundusze europejskie oferują więcej — Ścieżka Smart Dotacje unijne — ulga na ekspansję, czyli wsparcie projektów mających na celu polepszenie żywienia społeczeństwa Podsumowanie

Dofinansowanie dla przedsiębiorców — czym charakteryzuje się program Nutritech?

Nutritech to program, którego głównym celem jest zwiększenie dostępności rozwiązań, jak i produktów z zakresu prawidłowego, zdrowego żywienia. Do celów szczegółowych programu zaliczymy:

wdrożenie opracowanych rozwiązań (produkty prozdrowotne, dieta spersonalizowana, usługi, narzędzia wspomagające) głównie dedykowane osobom, które dotknięte są chorobami przewlekłymi niezakaźnymi;

wdrożenie rozwiązań, a więc procesów, technologii, planów żywieniowych, produktów prozdrowotnych, usług towarzyszących, które zmniejszą ryzyko wystąpienia niektórych chorób przewlekłych;

wdrożenie zasad zrównoważonego rozwoju poprzez rozwiązania technologiczne w ramach rozwoju procesów produkcyjnych oraz dystrybucji żywności prozdrowotnej.

Nutritech to program rządowy, z którego mogą skorzystać przede wszystkim biznesy spożywcze i okołospożywcze. Małe, duże, ale tez średnie przedsiębiorstwa mogą z sukcesem skorzystać z tego programu.

Innowacje w ramach Nutritech to choćby takie projekty, jak musy owocowo-warzywne wzbogacone o składniki bioaktywne wspierające mikrobiom z właściwościami antyoksydacyjnymi czy spersonalizowany system optymalizacji nawodnienia. inne ciekawe pomysły innowacji to wysokobłonnikowy i wysokobiałkowy wafel suchy czy wegańskie produkty typu instant z wykorzystaniem alternatywnych emulgatorów.

Fundusze Europejskie oferują więcej — Ścieżka Smart

Dotacje unijne to również gwarancja innego programu finansowanego przez Unię. Ścieżka Smart ma na celu przeprowadzenie badań przemysłowych, prac przedwdrożeniowych oraz prac rozwojowych. Dodatkowe cele Ścieżki Smart to także opracowanie innowacyjnego produktu bądź technologii, a także wdrożenie nowego albo znacznie ulepszonego produktu lub technologii na rynek. Program ten może sprawić, że w przedsiębiorstwie zostanie wdrożona innowacja, która zaważy na jego ważności. Program ten polecany jest dla małych przedsiębiorstw, ale jest też reklamowany w sektorze przedsiębiorstw mikro, średnich i dużych. W ten sposób łatwo stworzysz środowisko przyjazne innowacjom, a ponadto czeka Cię zwiększenie konkurencyjności i łatwiejsze dopasowanie do nowoczesnej gospodarki.

Z programu można sfinansować wynagrodzenia razem z pochodnymi osób zatrudnionych, koszty aparatury naukowo-badawczej, ale również wartości niematerialnych i prawnych, koszty podwykonawstwa, inne koszty operacyjne, które związane są bezpośrednio z realizacją projektu, a także inne dodatkowe koszty pośrednie, które rozliczane są metodą ryczałtową.

Dotacje unijne - ulga na ekspansję, czyli wsparcie projektów mających na celu polepszenie żywienia społeczeństwa

Ulga na Ekspansję to program, który umożliwia ponowne odliczenie wydatków na promocję, jeśli wynosiły one do 1 miliona złotych w konkretnym roku podatkowym. Rozwiązanie to wprowadzone zostało w 2022 roku w ramach Nowego Ładu. Projekt skierowany jest jako kompleksowe wsparcie dla producentów, którzy wytwarzają konkretne produkty. Przepisy stanowczo wykluczają, by z ulgi skorzystały formy działalności gospodarczej, która nie wytwarza swoich produktów. Program ten nie jest skierowany do organizacji badawczych.

Jeśli chodzi o limit kosztów, jakie można rozliczyć w ramach tej ulgi, mowa o maksymalnie 1 milionie złotych. Warunkiem skorzystania z tej ulgi jest zwiększenie przychodów ze sprzedaży produktów, wprowadzenie nowego produktu i osiągnięcie przychodów z jego sprzedaży czy wejście na nowy rynek. Jeden z tych trzech warunków musi nastąpić w dwóch następujących po sobie kolejno latach podatkowych.

Celem ulgi na ekspansję jest wsparcie przedsiębiorców w trudnej sytuacji ekonomicznej, zachęcenie przedsiębiorców do poszerzania skali działalności produkcyjnej czy zapełnienie luki powstałej wskutek likwidacji zagranicznych przedsiębiorstw.

Podsumowanie

Jeśli temat jest Ci bliski, warto go jeszcze bardziej zgłębić, aby w miarę możliwości skorzystać z licznych ulg i programów UE zarządzanych przez KE. Dobrym krokiem będzie zapisanie się do newslettera, by dowiedzieć się więcej o programach, a także zyskać wiedzę, jak powinno wyglądać stworzenie strategii wzorniczej w efekcie której w przedsiębiorstwie wdrożona zostanie konkretna innowacja.

