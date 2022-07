Przewodnik marketera mobilnego po kryptowalutach na urządzeniach mobilnych: Wskazówki, jak rozwijać swoje aplikacje kryptowalutowe w 2022 roku

Photo by Adam Śmigielski on Unsplash

Rok 2021 odnotowuje gwałtowny wzrost popularności aplikacji kryptowalutowych. W porównaniu z rokiem 2020 liczba instalacji wzrosła o ponad 400%, a liczba sesji zwiększyła się o ponad 567%. Są to obiecujące statystyki, które wskazują na pojawienie się giełd kryptowalutowych jako dominującej siły w świecie technologii finansowych i ogólnie aplikacji mobilnych.

Jednak tak gwałtowny wzrost wiąże się z pewnymi wyzwaniami, z których nie mniej ważnym jest utrzymanie tego wzrostu i zaangażowanie użytkowników. Przyjrzyjmy się zatem, co stoi za eksplozją kryptowalut i jakie możliwości rozwoju czekają aplikacje kryptowalutowe w 2022 roku.

Popularyzacja kryptowalut

Spekulacyjna natura Bitcoina i innych kryptowalut przez długi czas uniemożliwiała im wejście do mainstream' u, ale od pewnego czasu to się zmienia, gdyż w 2021 roku nastąpił skokowy rozwój. Jest ku temu kilka powodów, w tym fakt, że kapitalizacja rynkowa Bitcoina po raz pierwszy osiągnęła 1 trylion dolarów w lutym 2021 r., co czyni go najszybszym aktywem, które kiedykolwiek to zrobiło. Po krótkim spadku w lecie, do listopada kapitalizacja całego rynku kryptowalut osiągnęła 3 tryliony dolarów. Przyczynił się do tego entuzjazm klientów indywidualnych, rozwijające się technologie oraz zainteresowanie inwestorów instytucjonalnych.

Największe firmy zajmujące się płatnościami również zaczęły interesować się aktywami cyfrowymi. PayPal zaczął umożliwiać klientom w USA kupowanie, sprzedawanie i posiadanie czterech kryptowalut pod koniec 2020 roku. Popularne aplikacje płatnicze Venmo i Cash App również dodały funkcję kupowania i wysyłania kryptowalut, a Square zmienił nazwę na Block, co jest ukłonem w stronę blockchain i nowego nastawienia na kryptowaluty.

Ale nie tylko fintech'y przyjęły kryptowaluty. VISA uruchomiła usługę doradztwa w zakresie kryptowalut, rozpoczęła program rozliczania transakcji VISA za pomocą stablecoina USDC na blockchainie Ethereum i zakupiła CryptoPunk NFT. Z kolei Mastercard zaprezentował nowe karty płatnicze powiązane z kryptowalutami w regionie Azji, Australii i Oceanii (APAC) oraz kartę kredytową z wynagrodzeniem za transakcje kryptowalutowe z giełdą Gemini. W 2022 roku planowane są kolejne partnerstwa związane z kryptowalutami zarówno dla VISA, jak i Mastercard.

4 wskazówki, jak rozwijać aplikacje kryptowalutowe w 2022 roku

Z naszych badań wynika, że aktywność w zakresie instalacji i sesji aplikacji kryptowalutowych odwzorowuje zachowanie rynku kryptowalutowego. Większość wskaźników osiąga szczyt w I kwartale 2021 roku, ponownie wzrasta wraz z cenami na jesieni i zwalnia pod koniec roku. Pomimo szczytów, w tego lata nastąpił stabilny wzrost aplikacji kryptowalutowych pod wieloma względami.

Stwierdziliśmy również, że aplikacje kryptowalutowe pokonały aplikacje giełdowe, jeśli chodzi o zaangażowanie użytkowników, co jest szczególnie imponujące, biorąc pod uwagę, że aplikacje giełdowe zazwyczaj wyróżniają się pod względem wskaźników zaangażowania w szerszym sektorze fintech. Porównaliśmy aplikacje kryptowalutowe z aplikacjami giełdowymi w 2021 roku i okazało się, że te pierwsze przewyższają te drugie pod każdym względem. Począwszy od długości sesji i dziennych sesji na użytkownika, a skończywszy na wskaźniku utrzymania użytkowników i " przylepności". Wskazuje to na zaangażowaną i wysoce retencyjną bazę użytkowników aplikacji kryptowalutowych.

Jak zatem marketerzy aplikacji kryptowalutowych mogą wykorzystać ten wzorzec? Oto kilka wskazówek:

1. Zwróć uwagę na wymagania dotyczące zgodności reklam

Z powodu oszustw bardzo rozpowszechnionych w przestrzeni w 2018 r., Google, Facebook, Twitter i LinkedIn zakazały reklam związanych z kryptowalutami. Chociaż niektóre z tych przepisów zostały złagodzone, reklamy kryptowalut mogą nadal podlegać regulacjom prawnym, a marketerzy muszą zapoznać się z wymaganiami dotyczącymi zgodności na każdym rynku, na który chcą wejść.

2. Eksperymentuj z kreacjami

Podczas emisji reklam dla aplikacji kryptowalutowej należy pamiętać o iteracji, testach A/B i skupianiu się na najlepiej działających kreacjach. Nie krępuj się eksperymentować z różnymi kreacjami dla różnych grup odbiorców. Pieniądze mogą być drażliwym tematem, a kryptowaluty to nowy i złożony obszar. Podczas gdy niektórzy użytkownicy mogą dobrze reagować na śmiałe komunikaty, inni mogą preferować bezpieczniejszy i bardziej konserwatywny ton - zwłaszcza, gdy wyczerpią się zasoby wczesnych entuzjastów i zaczniesz szukać nowych odbiorców, co prowadzi do kolejnego punktu.

3. Weź pod uwagę reklamy wideo i OTT/TV

Super Bowl w 2022 roku został przez niektórych nazwany "Crypto Bowl", z reklamami Coinbase, FTX, eToro i Crypto.com, które zdominowały fale radiowe i doprowadziły do 279% wzrostu liczby pobrań aplikacji.

4. Stawiaj na lojalność użytkowników i ich utrzymanie

Aplikacje transakcyjne w naturalny sposób sprzyjają przyzwyczajeniu, co potwierdzają odnotowane przez nas wysokie wskaźniki sesji i retencji. Aby stać się platformą kryptowalutową lub finansową wybieraną przez użytkowników w dłuższej perspektywie, aplikacje muszą nadal wspierać zaangażowanie użytkowników w czasie wzlotów i upadków na rynku poprzez dodawanie narzędzi dla użytkowników (takich jak nowe funkcje, integracje z sieciami, notowania aktywów lub materiały edukacyjne) oraz retargetowanie nieaktywnych użytkowników. A wszystko to wymaga dogłębnych danych o użytkownikach, z których można czerpać.

Przy tak gwałtownym wzroście i wyjątkowo zaangażowanej bazie użytkowników, oferującej wysoką wartość w całym okresie użytkowania, aplikacje mobilne dla kryptowalut stały się kluczową bramą do gospodarki kryptowalutowej. Wraz z zaostrzeniem się rywalizacji o użytkowników, aplikacje kryptowalutowe i fintechowe będą musiały zmaksymalizować wysiłki związane z pozyskiwaniem użytkowników, optymalizować wydatki na reklamę i dokładnie mierzyć każdy etap podróży użytkownika. Uzbrojone w dobre dane i solidną strategię wyszukiwania i angażowania właściwych użytkowników, aplikacje kryptowalutowe mają szansę na jeszcze bardziej gwałtowny wzrost w 2022 roku.

Leonid Eletskikh, dyrektor ds. sprzedaży na Europę Wschodnią w firmie Adjust