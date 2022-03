Programiści pracujący w zespołach nie mogą starać się IP BOX? Nieprawda. Tłumaczymy zamieszanie

Na początku tego roku na programistów już korzystających lub chcących przejść na ulgę IP BOX padł blady strach. Zaczęli kolportować między sobą informacje, jakoby WSA w Poznaniu odmówił prawa do ulgi podatkowej tym programistom, którzy pracują w zespołach, a nie indywidualnie, a przecież niemal każdy program komputerowy tworzony jest przez grupy programistów.

Siła rozprzestrzeniania się “newsa” w internecie jest ogromna, ale tutaj mamy przypadek jeśli nie “fake newsa”, to przynajmniej głębokiego niezrozumienia tematu. Zacznijmy od sprawy fundamentalnej, w Polsce nie obowiązują precedensy, czyli żaden sąd tak powszechny czy administracyjny nie jest związany wyrokiem innego sądu, który dotyczył podobnej sprawy. W skrócie - nawet taki sam stan faktyczny - może być oceniony przez dwa zespoły sędziowskie w kompletnie inny sposób. Po drugie i chyba najważniejsze. Przypadek, nad którym pochylił się poznański sąd, został poddany w mediach tradycyjnych i społecznościowych uogólnieniu, a diabeł tkwi w szczegółach.

Możemy jednoznacznie stwierdzić, że wyrok sądu w Poznaniu nie jest zagrożeniem dla pozostałych programistów, którzy już korzystają lub dopiero chcą korzystać z IP BOX, a swoją pracę wykonują zespołowo.

Nie o zespół się rozchodziło, a o brak innowacji

O co więc dokładnie chodzi w sprawie, w której wyrok wydał WSA w Poznaniu? Omawiany przypadek dotyczył w części negatywnie rozpatrzonego wniosku o indywidualną interpretację przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Zdaniem KIS, a następnie sądu wnioskodawca realnie nie tworzył osobnych innowacyjnych programów komputerowych w ramach rozwijania istniejącego oprogramowania. Jego praca przy tego typu działaniach sprowadzała się do czynności powtarzalnych, gdzie wprawdzie powstawały utwory, lecz nie można było ich nazwać programami komputerowymi.

Sąd wyraźnie wskazał podczas ustnych motywów wyroku, że jest on związany treścią konkretnego wniosku o wydanie interpretacji z KIS. Co to oznacza? Wyrok nie ma zastosowania dla wszystkich programistów pracujących w zespołach. Przedstawiane do tej pory opisy sytuacji z Poznania były błędne już u źródła. Bowiem nikt zajmujących się sprawą nie wniósł o uzasadnienie wyroku i opierano się wyłącznie na treści interpretacji, która nie zawiera wszystkich niezbędnych faktów.

Jak zaznacza nie możemy jednak też zapominać o bogatym orzecznictwie TSUE, w których podkreśla się, że już jedna linijka kodu źródłowego może zostać uznana za program komputerowy, podlegający wszelkiej ochronie prawnej.

Uspokajamy, że sytuacja się nie pogorszyła i jeszcze raz podkreślamy, że programiści pracujący w zespołach — tak, jak do tej pory — mogą rozliczać uzyskaną ulgę i również ubiegać się o ulgę podatkową IP BOX.

Dla kogo jest ulga IP BOX?

Przypomnijmy, że z ulgi IP BOX może skorzystać każdy, kto prowadzi działalność innowacyjną w zakresie tworzenia lub rozwijania m.in. programów komputerowych. Dzięki temu zapłaci podatek dochodowy, który wynosi zaledwie 5%. Jednym z ustawowych wyznaczników „innowacyjności” jest konieczność wylegitymowania się kwalifikowanym prawem własności intelektualnej. Na tzw. kwalifikowane IP mogą składać się np. patenty czy autorskie prawa do autorskich programów komputerowych. Od 2022 roku można łączyć ulgę IP Box z ulgą B+R. Dzięki temu, korzystając z dodatkowej ulgi, pracownik IT może odliczyć kwalifikowane koszty od kosztów uzyskania przychodu i podstawy opodatkowania.

Podkreślmy to jeszcze raz, by rozwiać wszelkie powstałe w ostatnim czasie wątpliwości: o ulgę IP BOX mogą ubiegać się programiści pracujący w zespołach.

Marek Czyżewski, prezes zarządu serwisu Pravna.pl, który przez internet świadczy usługi prawne dla biznesu