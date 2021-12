Prognozy na inflację: Polacy i NBP w odmiennych humorach

Działalność gospodarcza, zarówno na małą jak i dużą skalę, wiąże się z szeroko koniecznością inwestowania w materiały, środki trwałe, pracowników, itp. Wyzwaniem dla niejednej nowej firmy może więc być zakup, np. samochodów niezbędnych do wykonywania działalności, czy też innych drogich maszyn i urządzeń. Nie zawsze jest też tak, że firma dysponuje odpowiednimi zasobami gotówkowymi, które bez obaw może wydać na środki trwałe. Najlepiej by było kupować je za własne pieniądze. Często jednak trzeba sięgnąć po pożyczkę albo leasing. Są to rozwiązania ze wszech miar bezpieczne, o ile nasz pomysł na biznes będzie się dobrze rozwijał oraz przynosił zyski. więcej