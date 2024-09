Praga-Północ: artystyczna dusza stolicy w nowoczesnym wydaniu

Poczuć klimat prawdziwej Warszawy

Modne kawiarenki i restauracje, centra sztuki, wielowymiarowa różnorodność, unikatowa architektura, stopniowo odnawiane zabytkowe kamienice z kapliczkami, charakterystyczne podwórka i wyjątkowa atmosfera – to tylko niektóre typowe elementy krajobrazu Pragi-Północ.

Spora część tutejszych nieruchomości pochodzi z XIX i początków XX wieku. Co ciekawe, sama Praga niegdyś była odrębnym miastem - prawa miejskie otrzymała w roku 1648. Do Warszawy została przyłączona w roku 1791. Jest tą dzielnicą, obok Mokotowa i Żoliborza, która w dużej mierze przetrwała II wojnę światową. Zachowała swój historyczny charakter, co stanowi o jej unikatowości i niepowtarzalnym klimacie.

Centralnym punktem dzielnicy jest Plac Wileński. Inne ważne, charakterystyczne miejsca?

Neogotycki kościół świętego Michała i świętego Floriana (katedra diecezji warszawsko-praskiej),

tętniąca życiem ulica Ząbkowska (uznana w plebiscycie Gazety Wyborczej za „miejsce magiczne”),

ulica Targowa z uroczymi zabytkowymi kamieniczkami i siedzibą Muzeum Warszawskiej Pragi,

Drewniak Burkego,

Centrum Praskie Koneser,

Dworzec Wileński,

Młyn Michla,

Bazar Różyckiego.

Warto wspomnieć też o Miejskim Ogrodzie Zoologicznym czy Parku Praskim, ważnym dla mieszkańców miejscu rekreacji. Znajdziemy tu też około dwustu kapliczek i krzyży, które przetrwały II wojnę światową i niejako stały się symbolem dzielnicy. Niektórzy mieszkańcy tej części prawobrzeżnej Warszawy używają jeszcze gwary warszawskiej.

Spektakularna przemiana Pragi-Północ

Od lat stopniowo postępuje proces rewitalizacji tej części Warszawy. Stołeczny Ratusz przeznaczył na ten cel naprawdę sporo środków w ramach Zintegrowanego Programu Rewitalizacji. Trend podchwycili inwestorzy prywatni. Efekt jest taki, że proces odnawiania i rozwoju Pragi-Północ okazał się jednym z ważniejszych elementów rozwoju Warszawy ostatnich lat.

Sukcesywnie posuwają się do przodu prace nad odnawianiem zabytkowych budynków, które następnie stają się siedzibami cenionych firm, lokali gastronomicznych lub też zamieniają się w luksusowe apartamenty. Nie brakuje tu galerii, licznych sklepów, pracowni autorskich i nowoczesnych mieszkań. Modernizacja objęła także drogi, chodniki, oświetlenie czy placówki oświatowe. Do tego realizowane są różne „zielone inwestycje”, często inicjowane przez lokalną społeczność.

Szczególne miejsce do życia na mapie Warszawy

Postępująca rewitalizacja, dobre skomunikowanie z innymi częściami miasta, bogate życie kulturalne, liczne sklepy i tereny zielone, dostęp do szerokiej oferty placówek oświatowych, a także rosnący prestiż dzielnicy to tylko niektóre czynniki, które wpływają na coraz większe zainteresowanie Pragą-Północ jako miejscem do mieszkania, pracy i celebrowania życia.

Z tego też powodu Praga-Północ stała się ważnym rejonem z punktu widzenia działalności deweloperskiej. Nowoczesne budownictwo mieszkaniowe dynamicznie się tu rozwija, jednak jedna z inwestycji wyróżnia się na tle innych.

Konopacka to unikatowe przedsięwzięcie realizowane w samym sercu Pragi-Północ przez firmę PROFIT Development, która w branży działa od dwóch dekad i z powodzeniem prowadzi inwestycje na terenie Warszawy, ale też Wrocławia i Łodzi. Konopacka stanowi ciekawe połączenie klasyki i historii z nowoczesnością i komfortem.

Odzwierciedleniem tej idei jest fakt, że inwestycja składa się z dwóch części – zabytkowej, starannie odnowionej oficyny i dobudowanej części. Dzięki temu nieruchomość świetnie wpasowuje się w unikatowy charakter Pragi-Północ i jest klimatycznym, komfortowym miejscem do życia.

Mieszkania to dobra propozycja szczególnie dla preferujących wielkomiejskie życie, chcących rozwijać karierę zawodową, singli, studentów czy inwestorów.

Oferta obejmuje około 149 starannie zaprojektowanych lokali o metrażach od 25 do 59 mkw. Przewidzieliśmy też udogodnienia w postaci komórek lokatorskich, rowerowni, pralni, monitoringu. Naszym celem jest zachowanie pierwotnego charakteru nieruchomości, między innymi ozdobnych balkonów, pięknej drewnianej klatki schodowej i kolorystyki. Wszystko realizujemy zgodnie z wytycznymi konserwatora zabytków – wyjaśnia Agnieszka Pachulska z Profit Development.

W najbliższej przyszłości rozwój Pragi-Północ będzie postępował. W planach jest między innymi kontynuowanie prac renowacyjnych przy kolejnych zabytkowych budynkach. Wiosną z kolei nastąpiło otwarcie mostu pieszo-rowerowego, który połączył Pragę-Północ z centrum miasta. Pokonanie przeprawy pieszo zajmuje 6 minut, rowerem – zaledwie 2 minuty.