Pracodawca będzie miał prawo kontrolować trzeźwość pracowników

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej proponuje, by pracodawcy, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników lub ochrony mienia, mogli kontrolować trzeźwość pracowników – podaje serwis Prawo.pl. Taki projekt zmian przepisów trafił obecnie do konsultacji społecznych.