Ryzyko po stronie agencji, spokój po stronie firmy

Główną zaletą w modelu pozycjonowanie za efekt jest odwrócenie tradycyjnego modelu współpracy. W tym układzie to agencja pełni rolę inwestora. W NPROFIT bierzemy na siebie ciężar finansowy początkowych etapów: wykonujemy audyt, wdrażamy zmiany techniczne na stronie i przygotowujemy profesjonalne treści SEO całkowicie na nasz koszt. Klient zaczyna płacić dopiero wtedy, gdy wybrane frazy kluczowe znajdą się w TOP 10 wyników wyszukiwania. Zasada jest prosta: brak wysokich pozycji to brak faktury. W dobie spowolnienia gospodarczego taka gwarancja bezpieczeństwa budżetu jest dla wielu firm kluczowym argumentem.

Przewaga technologiczna: Milionowe inwestycje we własną infrastrukturę

Dlaczego większość agencji unika modelu za efekt? Odpowiedź tkwi w braku własnego zaplecza technicznego. Wiele firm SEO nigdy nie zainwestowało w budowę własnej infrastruktury, przez co są całkowicie uzależnione od zewnętrznych dostawców. Zmusza to je do kupowania artykułów sponsorowanych lub korzystania z innych, często niskiej jakości źródeł linków, co automatycznie wymusza pobieranie od klienta wysokich abonamentów na pokrycie tych wydatków już od pierwszego dnia umowy.

NPROFIT przełamuje ten schemat dzięki własnej, potężnej infrastrukturze ponad 3,5 tysiąca domen, rozwijanej przez kilkanaście lat. Wartość tych zasobów, budowanych nakładem milionów złotych, pozwala nam skutecznie pozycjonować strony bez konieczności przerzucania ogromnych kosztów zewnętrznych na klienta. Własne zaplecze daje nam pełną kontrolę nad jakością, bezpieczeństwem i stabilnością odnośników, co w modelu za efekt jest fundamentem sukcesu. Oczywiście nie rezygnujemy przy tym z dobrych relacji z największymi wydawcami i zakupu artykułów sponsorowanych tam, gdzie wymaga tego strategia, jednak posiadanie własnej bazy pozwala nam na elastyczność finansową, której brakuje konkurencji.

Kiedy model za efekt jest najlepszym wyborem?

Mimo ogromnej siły własnego zaplecza, warto dopasować strategię do skali biznesu. Model za efekt najlepiej sprawdza się w branżach o umiarkowanej konkurencyjności, szczególnie w przypadku firm działających lokalnie lub regionalnie. W takich niszach agencja jest w stanie precyzyjnie wykorzystać swoje zasoby, by szybko i trwale wprowadzić klienta do czołówki wyników.

Sytuacja wygląda nieco inaczej w przypadku dużych sklepów internetowych czy biznesów działających ogólnopolsko w najbardziej obleganych branżach. Tam skala niezbędnej inwestycji jest tak duża, że efektywniejsze staje się pozycjonowanie szerokie. Zamiast skupiać się wyłącznie na kilku najtrudniejszych hasłach, agencja pracuje nad setkami fraz pobocznych. Pozwala to na znajdowanie nisz i szybkich zwycięstw (tak zwanych quick wins), czyli fraz, które zaczynają generować ruch i sprzedaż niemal od początku współpracy, podczas gdy walka o najbardziej prestiżowe hasła toczy się równolegle w tle.

Podsumowanie

Pozycjonowanie bez stałej opłaty to doskonały sposób na zdominowanie lokalnego rynku bez ryzykowania kapitału firmy. Dzięki własnej infrastrukturze 3,5 tys. domen NPROFIT dowozi wyniki tam, gdzie inni wymagają wysokich wpłat startowych. To model stworzony na wymagające czasy, promujący skuteczność, transparentność i realny zysk klienta. Co więcej, profesjonalna optymalizacja pod Google przygotowuje witrynę na erę AI, sprawiając, że staje się ona częściej cytowanym źródłem dla modeli takich jak ChatGPT.

Chcesz sprawdzić potencjał swojej strony w tym modelu? Skontaktuj się z NPROFIT i dowiedz się, czy Twoja branża kwalifikuje się do pozycjonowania bez stałej opłaty.

Foto: Unsplash

