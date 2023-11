Pozitive Technologies - Festiwal IT już 23 listopada! Poznaj prelegentów i wszystkie atrakcje

_

Branża IT należy do priorytetowych sektorów Miasta Poznania. Staramy się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom naszych specjalistów i stworzyć im jak najlepsze warunki do rozwoju. W odpowiedzi na ich potrzeby, w wyniku dialogu postanowiliśmy wykreować przestrzeń networkingową dla seniorów IT, umożliwiającą im poszerzenie horyzontów. Tak powstała konferencja Pozitive Technologies, która już od 5 lat zrzesza olbrzymie grono fachowców, a dzięki formie hybrydowej umożliwia wymianę doświadczeń również ze specjalistami zza oceanu. Cieszymy się, że nowi inwestorzy dostrzegają nasze działania i z każdym rokiem coraz chętniej wybierają Poznań, widząc tu potencjał do rozwoju swoich firm – mówi Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak.

Festiwal IT z merytoryką na najwyższym poziomie

Pozitive Technologies to miejsce spotkań, czerpania inspiracji, zdobywania cennej wiedzy i kontaktów dla wszystkich, którzy doceniają wartość rozwiązań IT: doświadczonych programistów, testerów, inżynierów DevOps, analityków danych, a także kadry menadżerskiej i zarządzających działami IT. Co roku organizator, miasto Poznań, wraz z producentem, firmą Eventclick, oraz partnerami starają się zapewniać wybitnych prelegentów i aktualne tematy. Bezpłatna część online i bilety w atrakcyjnej cenie na część offline to połączenie, które najbardziej przypadło do gustu uczestnikom poprzednich edycji.

Capgemini jest jednym z tych partnerów, którzy współtworzą konferencję Pozitive Technologies od samego początku. Ważnym jest dla nas to, że mamy wpływ na kształt wydarzenia i co roku je ulepszamy, aktywnie pracując w Radzie Programowej, angażując naszych ekspertów i wspierając działania promocyjne. Z perspektywy pracodawcy, Pozitive Technologies to świetna okazja, żeby budować ekspercki wizerunek na rynku IT, bo agenda po brzegi wypełniona jest merytoryką – podkreśla Michał Mikucki, Poznań Site Head, Capgemini Polska.

Światowi eksperci branży IT

To prawda, że merytoryki na pewno nie zabraknie, bo w tym roku w agendzie można znaleźć nazwiska takie jak:

JOHN PAUL FARMER

Autor zmian w Nowym Jorku w zakresie wdrożenia AI w mieście

Dyrektor technologii miasta Nowy Jork (former CTO New York City)

Doradca prezydenta Baracka Obamy ds innowacji

VISHAL SHARMA

Czołowy ekspert światowego AI w zakresie interfejsów głosowych

Wiceprezes Amazon Alexa AI

Współtwórca Google Assistant

Ex wiceprezes Microsoft AI & Research

SHINGAI MANJENGWA

Dyrektor ds rozwoju zawodowego Vector Institute AI w Toronto

Członkini zarządu Canada Institute on Governance (IOG)

CEO Fireside Analytics Inc.

Laureatka nagrody “Emerging Leader” / Public Policy Forum

DR MACIEJ KAWECKI

Twórca kanału “This is IT”

Prezes Instytutu Lema

Dyrektor Centrum Wsparcia Innowacji na Uniwersytecie WSB Merito Warszawa

Nr 1 osobistość polskiego LinkedIn w rankingu “Linfluencers”

TEJAS CHAPRA

Senior Inżynier w zespole platformy uczenia maszynowego Netflix

Laureat nagrody Tech 40 under 40 Award

Laureat nagrody Global Indian Achiever

Speaker TEDx

ONUR KORUCU

Światowa ambasadorka Women in Tech i przewodnicząca IAPP Ireland Chapter

Nominowana do nagród GRC Role Model of the Year 2022 i Cyber Women of the Year 2022

VP of Consulting Cyber Security and Data Protection u jednego z partnerów Microsoft

GIL BROZA

Wdrażał AGILE w ponad 100 firmach stosując swój system Right-Fit Agile

Autor bestsellerowej pozycji The Agile Mind-set,

Autor Agile for Non-Software Team skierowane do osób nie związanych z oprogramowaniem

JJ SUTHERLAND

CEO Scrum Inc

Autor The Scrum Fieldbook oraz Scrum: Sztuka wykonywania dwukrotnie większej pracy w połowie czasu

JOAKIM SUNDEN

Współtwórca “the Spotify model”, którym inspiruje się i który wdraża wiele firm

Współtwórca pierwszej grupy użytkowników metodyki kanban w Europie

Poznań z roku na rok odważniej zaznacza swoje miejsce na mapie ważnych europejskich ośrodków informatycznych. Pozitive Technologies to flagowy event IT miasta kojarzonego z targami i konferencjami - tworzony przez społeczność praktyków dla inżynierów IT – mówi Tomasz Orzechowski, VP Rady Programowej i producent wydarzenia. – Bezpłatny streaming, 7 scen tematycznych, kilkudziesięciu gości, w tym tacy keynotes jak VP Amazon Alexa, CTO Nowego Jorku, czy CEO Scrum Inc - tego nie ma na żadnym polskim evencie! A dla tych, którzy odwiedzą stolicę Wielkopolski - warsztaty, networking i epickie afterparty – dodaje.

8 konferencji w jednej i to za darmo

Trudno ominąć takie wydarzenie, biorąc pod uwagę, że będą na nim obecni wszyscy najważniejsi eksperci branżowi. Część online pozwala obejrzeć ze swojego ulubionego fotela najlepszych prelegentów podczas 7 ścieżek tematycznych:

To jeden z powodów, dla których co roku na wydarzeniu mamy ponad 60 prelegentów i rejestruje się ponad 1 000 uczestników, chętnych do zgłębiania wiedzy IT. W tym roku liczba miejsc jest również ograniczona.

POZytywne Afterparty z mnóstwem atrakcji w cenie biletu

Część offline to coś znacznie więcej! W cenie biletu na uczestników czeka cała masa atrakcji:

ROUND TABLES w tematach:

Przemoc technologiczna w związkach - Leszek Tasiemski

Cloud Cost Optimization: A Deep Dive Q&A Session - Twan Koot

Jak dobrze budować zdywersyfikowane zespoły D&I oraz wspierać kobiety w rekrutacji i aktywizacji zawodowej w branży IT

Introducing frequent software deployments in a high scale Edge Cloud Platform infrastructure - Daniel Caballero Rodríguez

WYJĄTKOWE PRELEKCJE + SPOTKANIA

PRAKTYCZNE WARSZTATY (LIMIT MIEJSC)

Jak budować markę osobistą w branży IT - Krzysztof Kempiński

Jak wykorzystać GenAI przy prowadzeniu warsztatów Design Thinking - Agnieszka Kubiak

When things go south: Anomaly Detection in Time-Series Data - Wojciech Stefaniak

Jak profesjonalnie rozwijać networking w IT (sesja dla posiadaczy biletów VIP) - Marcin Schoen

BRANŻOWY NETWORKING

LIVE KONCERT RAT KRU + DJ AFTERPARTY

FINGER FOOD / PIZZA / BEER / DRINKS

Wydarzenie popołudniowe w Poznaniu, po skończonej porannej części online, to okazja do spotkania na żywo. Pozwala budować prawdziwe relacje biznesowe i poznawać inne osoby zainteresowane rozwojem swoich kompetencji. Jeszcze można zdobyć bilety na Afterparty w atrakcyjnej cenie i zarejestrować się na część bezpłatną. Ale to już naprawdę ostatnia szansa!

W skrócie

Co? Konferencja Pozitive Technologies i POZytywne Afterparty

Kiedy? 23 listopada 2023

Gdzie? Online (Brella) i w eN Studios w Poznaniu

Więcej informacji, darmowa rejestracja i bilety w niższej cenie: https://pozitive.tech/

Partnerzy

ORGANIZATOR - Miasto Poznań

PARTNER STRATEGICZNY - Capgemini

PARTNERZY ŚCIEŻEK:

AI / DATA BY GSK

DATA / ANALYTICS BY PCSS

ARCHITECTURE BY GLS

ZŁOTY PARTNER - Allegro

SREBRNY PARTNER - Merito

BRĄZOWI PARTNERZY - Alten, Rockwool, Sigma Software, Sii, With Secure, Legimi, Alma S.A.

SUPPORTER - Summ-It

MEDIA & COMMUNITY - Crossweb, Direct-IT, Focus on Business, Nasz Głos Poznański, Poradnik Pracownika, Poradnik Przedsiębiorcy, Magazyn Programista, Re:view, SysOps, SecOps, Virtual IT, Android, Solid.jobs, Ośrodek Przetwarzania Informacji, Samodzielny Przedsiębiorca, AI o AI, Security bez Tabu, biznes2biznes, Gazeta Małych i Średnich Przedsiębiorstwa, Sekurak, Porozmawiajmy o IT, CodersCrew, Dziennik Internautów, Techie Space

PRODUKCJA I REALIZACJA - Eventclick