Pozitive Technologies 2023 - Festiwal IT w Poznaniu za nami

Konferencja Pozitive Technologies to inicjatywa Miasta Poznania oraz firm partnerskich. Podobnie jak w latach ubiegłych, w tym również, na konferencję online zarejestrowało się ponad 1200 osób! Towarzyszyło jej wydarzenie popołudniowe, które odbyło się tego samego dnia wieczorem w stolicy Wielkopolski. Festiwal IT do Poznania przyciągnął ponad 300 osób.

Pozitive Technologies po raz piąty

Pozitive Technologies to nie tylko konferencja - to przede wszystkim społeczność i miejsce czerpania inspiracji, zdobywania cennej wiedzy i kontaktów dla wszystkich, którzy doceniają wartość rozwiązań IT: doświadczonych programistów, ekspertów IT, testerów, inżynierów devops, analityków danych, a także kadry menadżerskiej i zarządzających działami IT. Z roku na rok wymagania rosną. W tym organizator przygotował aż 7 ścieżek tematycznych:

AI / DATA (BY GSK)

ARCHITECTURE (BY GLS)

ANALYTICS / BIG DATA (BY PCSS)

DEVOPS

SECURITY

AGILE

SCRUM

SCENA GŁÓWNA

Najdłużej, bo aż 273 min to średni czas spędzony na ścieżce AI/Data. Na drugim miejscu SCRUM - 232 min. Przy organizacji takich wydarzeń najważniejsze jest słuchanie odbiorców i odpowiadanie na ich potrzeby. Uczestnicy poprzednich edycji wiedzą już, czego mogą się spodziewać, więc poziom powinien być tylko wyższy. Tak było i tym razem, o czym świadczą wyniki. Prawie 90% uczestników tej edycji chce wziąć udział w wydarzeniu za rok. Podobnie, większości podoba się najbardziej formuła eventu hybrydowego (online +offline).

Ponad 70 prelegentów - zarówno polskich, jak i zagranicznych (od USA, przez Irlandię, Wielką Brytanię, aż po Japonię czy Australię) podzieliło się swoją wiedzą i doświadczeniem z oglądającymi. Najlepiej ocenieni mówcy to:

Mieczysław Suska (Capgemini) Debata GREEN IT: Michał Mikucki (Capgemini) / Wojciech Stramski (Beyond) / Krzysztof Kurowski (PCSS) Fireside chat: John Paul Farmer (CTO Nowy Jork) / Tomasz Orzechowski (Pozitive Technologies) Debata AI: Wojciech Węcel (SummIT) / Ireneusz Gawlik (Allegro) / Julie Huxley Jones (GSK) / Krzysztof Jassem (Uniwersytet Adama Mickiewicza) Vishal Sharma /(Amazon Alexa)

Konferencja na wysokim poziomie

Wybór właściwych ekspertów to trudne zadanie. Rada Programowa czuwała jednak nad tym, by poziom był wysoki i nawet najbardziej wymagający odbiorcy znaleźli coś dla siebie. Współpraca z ponad 70 prelegentami to z pewnością niemałe wyzwanie, ale na pewno było warto.

Podczas konferencji Pozitive Technologies można było zobaczyć ekspertów takich jak:

JOHN PAUL FARMER

Autor zmian w Nowym Jorku w zakresie wdrożenia AI w mieście

Dyrektor technologii miasta Nowy Jork (former CTO New York City)

Doradca prezydenta Baracka Obamy ds innowacji

VISHAL SHARMA

Czołowy ekspert światowego AI w zakresie interfejsów głosowych

Wiceprezes Amazon Alexa AI

Współtwórca Google Assistant

Ex wiceprezes Microsoft AI & Research

SHINGAI MANJENGWA

Dyrektor ds rozwoju zawodowego Vector Institute AI w Toronto

Członkini zarządu Canada Institute on Governance (IOG)

CEO Fireside Analytics Inc.

Laureatka nagrody “Emerging Leader” / Public Policy Forum

TEJAS CHAPRA

Senior Inżynier w zespole platformy uczenia maszynowego Netflix

Laureat nagrody Tech 40 under 40 Award

Laureat nagrody Global Indian Achiever

Speaker TEDx

ONUR KORUCU

Światowa ambasadorka Women in Tech i przewodnicząca IAPP Ireland Chapter

Nominowana do nagród GRC Role Model of the Year 2022 i Cyber Women of the Year 2022

VP of Consulting Cyber Security and Data Protection u jednego z partnerów Microsoft

GIL BROZA

Wdrażał AGILE w ponad 100 firmach stosując swój system Right-Fit Agile

Autor bestsellerowej pozycji The Agile Mind-set,

Autor Agile for Non-Software Team skierowane do osób nie związanych z oprogramowaniem

JJ SUTHERLAND

CEO Scrum Inc

Autor The Scrum Fieldbook oraz Scrum: Sztuka wykonywania dwukrotnie większej pracy w połowie czasu

JOAKIM SUNDEN

Współtwórca “the Spotify model”, którym inspiruje się i który wdraża wiele firm

Współtwórca pierwszej grupy użytkowników metodyki kanban w Europie

I wielu innych z bardzo ciekawymi tematami poruszającymi aktualne zagadnienia ze świata IT.

POZytywne Afterparty po raz drugi w Poznaniu

W tym roku ponownie Konferencji towarzyszyło wyjątkowe POZytywne Afterparty, podczas którego cała branża miała okazję spotkać się na żywo w Poznaniu. Ale to nie była tylko impreza. Podczas spotkania można było wysłuchać wielu merytorycznych wystąpień, debat, warsztatów i rozmów, które pozwalały spojrzeć na IT z jeszcze innej perspektywy.

Co przygotowali organizatorzy?

🔸 Wystąpienia keynotes z całego świata, którzy podzielili się swoimi doświadczeniami:

Julie X Huxley Jones (VP Scientific Digital & Tech at GSK)

Marek Matczak (Chief Architect w Capgemini)

Mateusz Kopacz (Chief Security Officer ALMA S.A.)

i wielu innych świetnych mówców.

🔸 Debatę liderów, w której swoimi wizjami podzielą się:

Wiktor Schmidt - Executive Chairman & Co-Founder - Netguru

Dagmara Nickel - Seryjny przedsiębiorca i innowator

Mikołaj Małaczyński - Prezes Zarządu Legimi S.A.

i inni.

🔸 Konfrontację jednego z najbardziej znanych Scrum Masterów w Polsce z AI.

🔸 Round tables na różne interesujące tematy, od przemocy technologicznej w związkach, przez budowę zdywersyfikowanych zespołów IT, po technologię chmurową.

🔸Występ rapowy na temat Agile i SCRUM, który przedstawił Adam Janosch.

🔸Muzykę od RAT KRU, pyszne jedzenie, pizzę, piwo i drinki.

🔸Warsztaty eksperckie:

Jak budować markę osobistą w branży IT - Krzysztof Kempiński, SOLID.Jobs

Jak wykorzystać GenAI przy prowadzeniu warsztatów Design Thinking - Agnieszka Kubiak, Wojciech Tyszkowski, GSK

When things go south: Anomaly Detection in Time-Series Data - Wojciech Stefaniak, PCSS

Jak profesjonalnie rozwijać networking w IT - Marcin Schoen, Networking Club

🔸Przestrzenie z grami VR, konkursami gamingowymi i wieloma innymi atrakcjami.

A wszystko to w eN Studios, zwanym Hollywood dla gier, wyjątkowym miejscu, które inspiruje i daje energię do działania.

A jak stacjonarne afterparty oceniają uczestnicy? Około 90% z nich zamierza pojawić się na wydarzeniu za rok. Pokazuje to, iż warto wspierać i organizować tego rodzaju inicjatywy. Udowadnia także, że nic nie zastąpi kontaktu osobistego i w ten sposób nawiązywanych relacji.

23 listopada to był bardzo intensywny dzień, który dostarczył wiele emocji, wiedzy, ale także nowych kontaktów. Pozwolił w jednym miejscu zebrać ludzi z branży IT i ułatwić im wymianę doświadczeń. Takich inicjatyw życzymy Wam i sobie jak najwięcej!

Głównym organizatorem Pozitive Technologies 2023 był Poznań – miasto biznesu i technologii.

MEDIA & COMMUNITY – Crossweb, Direct-IT, Focus on Business, Nasz Głos Poznański, Poradnik Pracownika, Poradnik Przedsiębiorcy, Magazyn Programista, Re:view, SysOps, SecOps, Virtual IT, Android, Solid.jobs, Ośrodek Przetwarzania Informacji, Samodzielny Przedsiębiorca, AI o AI, Security bez Tabu, biznes2biznes, Gazeta Małych i Średnich Przedsiębiorstwa, Sekurak, Porozmawiajmy o IT, CodersCrew, Dziennik Internautów, Techie Space

PRODUKCJA I REALIZACJA – Eventclick