Powstała mapa polskiego sektora cyberbezpieczeństwa

Zakupy przez Internet, zdalny lub hybrydowy tryb nauki i pracy, bankowość elektroniczna czy automatyzacja procesów – to tylko niektóre z udogodnień, jakie globalnie zyskaliśmy dzięki postępującej cyfryzacji. W ostatnich latach przenieśliśmy do sieci nie tylko biznesy, ale także wiele aspektów życia prywatnego.

Naruszenia prywatności w postaci wycieków danych osobowych, utrata pieniędzy spowodowana wyłudzeniami, czy zakłócenia w infrastrukturze spowodowane cyberatakami, to tylko niektóre z cyberzagrożeń. Według raportu firmy Crowe i University of Portsmouth, już w 2019 roku, czyli rok przed pojawieniem się pandemii COVID-19, globalna wartość strat wynikających z oszustw we wszystkich obszarach światowej gospodarki przekroczyła 5 bln dolarów. Z kolei według badania firmy Sophos, w 2020 roku 13% polskich firm stało się celem cyberataku ransomware, czyli wymuszenia okupu za umożliwienie dostępu do danych zablokowanych za pomocą złośliwego oprogramowania. Rok później w tożsamym badaniu stwierdzono, że ofiarą ataków w sieci padło już ¾ rodzimych przedsiębiorstw.

Sektor cyberbezpieczeństwa stanowi jeden z najatrakcyjniejszych rynków rozwoju dla polskich firm technologicznych. W 2021 roku odnotowano ponad dwukrotny wzrost globalnych inwestycji w tym startupy dbające o bezpieczeństwo w sieci. Skala wyzwań jest ogromna, tylko 2/5 rodzimych przedsiębiorstw deklaruje przygotowanie do radzenia sobie z nowymi zagrożeniami wynikającymi z transformacji cyfrowej, a w związku z bieżącą sytuacją geopolityczną prognozowane jest zwiększone zapotrzebowanie w tym zakresie. Przykłady takich SilentEinght, DataWalk czy Nethone, które zbierają wysokie rundy finansowania, pozyskują prestiżowych klientów i skalują własne działania w kolejnych krajach, stanowią dobry prognostyk na przyszłość - wskazał Paweł Grzegorczyk, p.o. Dyrektora Departamentu Rozwoju Innowacji.

W tym roku waga cyberbezpieczeństwa wzrosła jeszcze bardziej – zarówno dla polskich firm, instytucji, jak i poszczególnych obywateli - po rosyjskim ataku na Ukrainę. Oprócz bezpośrednich ataków na infrastrukturę informatyczną, mniej namacalnym, ale równie groźnym niebezpieczeństwem, z którym mierzymy się z dużym nasileniem obecnie, jest rozprzestrzenianie w sieci fake newsów. Wszystkie te aspekty wpływają na dynamiczny rozwój sektora cyberbezpieczeństwa w Polsce.

W obliczu wojny w Ukrainie oraz postępującej cyfryzacji należy patrzeć na cyberbezpieczeństwo jako obszar, w którym w najbliższym czasie wyrośnie wiele innowacyjnych projektów. Na poziomie lokalnym nie mamy jeszcze funduszy venture capital wyspecjalizowanych w finansowaniu projektów konkretnie z tej branży, więc rodzime start-upy muszą bazować na kapitale od zespołów o generalistycznej strategii inwestycyjnej. Zaangażowanie Polski w powstający fundusz NATO oraz dalszy rozwój tego segmentu może w najbliższych latach doprowadzić do powstania 1-2 nowych funduszy sektorowych - uważa Aleksander Mokrzycki, wiceprezes zarządu PFR Ventures.

Jakie rozwiązania dla bezpieczeństwa w sieci tworzą polskie spółki technologiczne?

Aby pokazać, jak wiele rozwiązań w tym obszarze tworzą rodzime startupy, PFR Ventures oraz Infoshare przygotowały infografikę „Polski sektor cyberbezpieczeństwa”. Na mapie umieszczonych zostało 47 spółek, które podzielono według typów rozwiązań przez nie tworzonych na kategorie:

Tożsamość i dostęp

Ochrona danych

Chmura i infrastruktura

Bezpieczeństwo publiczne

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy

Bezpieczeństwo

Dynamiczny wzrost rynku e-commerce wiąże się z coraz częściej występującymi zagrożeniami, które alarmują wielu ludzi. Powszechnie mówi się też o zagrożeniach związanych z nieuprawnionym pozyskaniem i wykorzystaniem naszych danych. Również w ramach prowadzonego przez nas konkursu dla startupów, w ostatnich latach obserwujemy stały napływ projektów z obszaru cybersecurity – ich udział zbliża się do znaczącego poziomu ok. 10%. Wśród nich nadal spory odsetek to rozwiązania dedykowane dużym graczom, ale znacząco rośnie udział rozwiązań dla małych i średnich firm. Wzrost zauważamy także w rozwiązaniach dedykowanych fizycznym konsumentom np. w zakresie ochrony przed wyłudzeniami, a także ochroną przed wyciekiem danych osobowych (e-privacy). Dostrzegając istotność branży cyberbezpieczeństwa, w tym roku do udziału w Infoshare zaprosiliśmy m.in. założycieli wiodących polskich start-upów, a także kilku niezależnych ekspertów - wskazał Grzegorz Borowski, współtwórca i CEO konferencji technologicznej Infoshare, która odbędzie się w tym roku w dniach 6-7 października, tradycyjnie w Gdańsku.

Biznes to niejedyny sektor, odpowiadający na wyzwania cyberbezpieczeństwa – prężnie działa w tym zakresie wiele instytucji, zarówno państwowych, jak i pozarządowych. Funkcję edukacyjno – informacyjną pełnią również serwisy internetowe, dlatego zarówno organizacji, jak i mediów nie mogło zabraknąć na mapie.

Jeśli prowadzisz startup, który świadczy usługi lub tworzy produkt, stanowiący odpowiedź na cyberzagrożenia lub znasz i korzystasz z narzędzia, które nie znalazło się na mapie możesz dokonać zgłoszenia pisząc pod adres redakcjastartup@pfr.pl