Powstał projekt sprzedaży internetowej leków bez recepty przez sklepy zielarskie

Według Prawo.pl propozycja zmian Prawa farmaceutycznego przygotowana przez Kukiz’15, która ma doprowadzić do legalnej sprzedaży wysyłkowej leków OTC przez sklepy zielarskie, zyskała również poparcie 21 posłów PiS. Serwis precyzuje, że projekt nowelizacji zakłada, że sklep zielarsko-medyczny mógłby sprzedawać w sieci nie tylko leki ziołowe, ale też wszystkie produkty lecznicze dopuszczone do obrotu pozaaptecznego, czyli stacjonarnie w sklepach specjalistycznych zaopatrzenia medycznego, zielarsko-medycznych oraz spożywczych, kioskach ruchu i na stacjach benzynowych.

Posłowie proponują, aby warunkiem sprzedaży wysyłkowej było uzyskanie przez sklep zielarsko-leczniczy zgody wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego. Sklep miałby podlegać takim samym regulacjom w kwestii warunków wysyłkowej sprzedaży leków, co apteki i punkty apteczne. Informacje o sklepach zielarsko-medycznych trafiałyby do Rejestru Udzielonych Zezwoleń na Prowadzenie Sklepów Zielarsko-Medycznych Prowadzących Wysyłkową Sprzedaż Produktów Leczniczych, a same sklepy byłyby zobowiązane do prowadzenia ewidencji sprzedaży wysyłkowej i udostępniania jej na żądanie Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej.

Zdaniem posła Kukiz’15 Jarosława Sachajko, polskie produkty lecznicze są zastępowane w aptekach suplementami diety, które ziołowe leki jedynie „udają”, na czym tracą producenci leków ziołowych. „Projekt powstał dlatego, że część hurtowni farmaceutycznych nie chciała ich kupować” – mówi parlamentarzysta. Umożliwienie sprzedaży przez internet mogłoby korzystnie wpłynąć na kondycję finansową sklepów zielarsko-medycznych, gdyż rynek leków wydawanych bez recepty z roku na rok się rozwija.

Marek Tomków, wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej (NRA), komentując projekt, zwraca uwagę na istotną sprawę:

„Gdyby chodziło jedynie o sprzedaż wysyłkową leków ziołowych, to rozumielibyśmy intencję stojącą za pomysłem. Jednak zgodnie z projektem chodzi o wszystkie leki dopuszczone do sprzedaży w sklepach ogólnodostępnych: przeciwgrypowe, przeciwprzeziębieniowe, przeciwbólowe. Apteki nie rzadziej niż raz na 24 godziny muszą raportować wszystkie swoje stany pod groźbą kary w wysokości 50 tys. zł: zakupy, sprzedaż i dostawy. Projekt nie przewiduje, by do tego systemu podłączyć sklepy zielarsko-medyczne. Sklep będzie mógł sprzedać milion opakowań i nikt nie będzie o tym wiedział”

Tomków dodaje ponadto, że istnieje ryzyko, iż leki będą w niekontrolowany sposób trafiać za granicę.

Obaw wiceprezesa NRA nie podziela poseł Sachajko. „Hurtownie raportują każdy zakup produktów leczniczych” – zaznacza.

