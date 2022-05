Poruszaj się jak zwierzę. Jedź TIER - rusza europejska kampania edukacyjna dla użytkowników e-hulajnóg

Motyw zwierząt pojawia się w kampanii jako wzór do naśladowania i inspiracja do tworzenia nowoczesnych, niskoemisyjnych i szczęśliwych miast, w których wszyscy dbają o wspólne dobro społeczności.

Kampania na polskim rynku pojawi się w dwóch odsłonach. Pierwsza z nich to lokalna adaptacja globalnej koncepcji „Behave like an animal”, za której kreację odpowiada holenderska agencja 180 Amsterdam. Kampania w Polsce będzie obejmować liczne działania w digitalu oraz outdoorze. Jej główny element stanowi wyjątkowy wideo manifest z udziałem zwierząt, które zabierają głos w ważnej sprawie. W materiale dzielą się one refleksją na temat nadmiernej i szkodliwej dla środowiska produkcji CO2, będącej efektem działań człowieka. Manifest zostanie udostępniony na specjalnej stronie internetowej, a także wzmocniony artykułami kontekstowymi oraz komunikacją w mediach społecznościowych.

Działania outdoorowe, w tym citylighty oraz ekologiczne murale, pojawią się na terenie Warszawy, Krakowa i Gdańska - trzech największych miast, w których TIER oferuje swoje usługi. Ponadto, aby dotrzeć z przekazami do kierowców samochodów, marka zdecydowała się na wykorzystanie reklam na tyłach autobusów, podkreślając integralność rozwiązań e-mobilnych z komunikacją miejską.

Poruszaj się jak zwierzę

Zaplanowane w ramach kampanii działania komunikacji zewnętrznej prowadzone będą w oparciu o wspólny motyw przewodni – zrównoważonego podejścia do życia w miejskiej dżungli, w tym codziennego poruszania się. Wywodząca się z Berlina marka TIER, której nazwa oznacza „zwierzę”, sięga do swoich korzeni i w kreatywny sposób operuje manifestem kampanii oraz hasłami nawiązującymi do czteronożnych – i nie tylko – przyjaciół, m.in.: „Gatunek przystosowany do przemieszczania się”, „Śmigaj, by miasto zakwitło”, „Przechytrzyj korki” czy „Przemierzaj terytorium zrównoważenie”.

W dalszej fazie kampania, mówiąca głosem zwierząt takich jak lis, wilk czy pszczoła, zostanie wzbogacona przez pochłaniający zanieczyszczenia powietrza mural zaprojektowany we współpracy z polską artystką, Justyną Stoszek, przy ul. Płaszowskiej w Krakowie. Stanie się pierwszym muralem TIER w Polsce i będzie można go podziwiać aż do końca 2022 roku. Poza walorami estetycznymi, mural będzie również wspierał miasto w walce ze smogiem – zostanie wykonany z wykorzystaniem farb pochłaniających CO2. Za wykonanie całego projektu odpowiedzialna jest kobieca agencja muralowa Red Sheels.

Kampania w rytmie miejskiej dżungli

Pierwsza faza kampanii wystartowała 1 maja i potrwa miesiąc. Za zakup mediów odpowiada PHD. Z kolei agencja Havas PR Warsaw wspiera zespół komunikacji TIER Mobility Poland w opracowaniu materiałów komunikacyjnych.Druga faza kampanii wystartuje 5 czerwca, w Światowy Dzień Środowiska, aby podkreślić zaangażowanie marki w zrównoważony rozwój w przestrzeni miejskiej. W tej odsłonie kampanii TIER sięga do korzeni polskiego street style’u publikując manifest stworzony wspólnie z polskimi artystami hip-hopowymi. Za kreatywną odsłonę drugiej części kampanii na polskim rynku odpowiada agencja Cut the Mustard.