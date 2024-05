Ponad 40-procentowy przyrost nowych mocy zainstalowanych w fotowoltaice

Według najnowszej bazy danych „Funkcjonujące instalacje fotowoltaiczne w Polsce 2024”, przygotowanej przez Instytut Energetyki Odnawialnej, w I kwartale br. funkcjonowało 4870 instalacji PV powyżej 50 kW, z czego 262 stanowiły farmy powyżej 0,5 MW. Łączna moc zainstalowana w tej grupie (czyli bez mikroinstalacji) osiągnęła 5,4 GW. W 2023 roku nastąpił 41-procentowy przyrost nowych mocy zainstalowanych w porównaniu z rokiem 2022.

Stały przyrost mocy zainstalowanej w PV

Ubiegły rok był rekordowy w polskiej fotowoltaice zarówno pod względem liczby oddanych do użytku instalacji, jak i łącznej mocy urządzeń – przyłączono 80 farm o łącznej mocy 0,77 GW oraz 1417 małych instalacji (od 50 kW do 1 MW) o łącznej mocy 1,1 GW. Zdecydowana większość mocy zainstalowanej w 2023 roku to farmy fotowoltaiczne powyżej 30 MW (873 MW).

Najwięcej instalacji PV funkcjonuje w zakresie mocy 0,5–1 MW – 3544 urządzeń, z czego 3510 to małe instalacje, a 34 – farmy. Przeważająca liczba farm PV w Polsce (175 spośród 262) funkcjonuje w zakresie mocy 1–5 MW. Warto zwrócić uwagę na rozkład terytorialny instalacji fotowoltaicznych w Polsce. Liczba i łączna moc instalacji jest najwyższa w wojwództwach: wielkopolskim (701, o łącznej mocy 887,84 MW), warmińsko-mazurskim (404, o łącznej mocy 544,81 MW) i lubuskim (401, o łącznej mocy 510,77 MW).

Najwięcej farm pracuje w województwach: warmińsko-mazurskim (48, o mocy 233,57 MW), wielkopolskim (34, o mocy 307,49 MW) oraz lubelskim (21, o mocy 121,11 MW). Pozostałe województwa z funkcjonującymi farmami o łącznej wysokiej mocy to: pomorskie (17, moc 298,96 MW), zachodniopomorskie (15, moc 146,63 MW) oraz lubuskie (15, moc 153,96).

Fotowoltaika pozostaje zdecydowanym liderem wśród źródeł OZE w naszym kraju. Moc skumulowana urządzeń PV wynosiła na koniec 2023 roku ponad 17 GW. Łączna moc instalacji wiatrowych sięgnęła 9,4 GW, a urządzeń na biomasę 0,98 GW.

Pierwsza w Polsce aktualna baza instalacji PV

Przygotowana przez Instytut Energetyki Odnawialnej baza „Funkcjonujące instalacje fotowoltaiczne w Polsce 2024” jest pierwszym tego typu zestawieniem na rynku. Zawiera aktualny wykaz szczegółowych informacji o małych instalacjach PV o mocy od 50 kW do 1 MW oraz farmach PV o mocy powyżej 1 MW, w tym danych o ich lokalizacji, mocy przyłączeniowej, dacie rozpoczęcia wytwarzania energii elektrycznej, nazwie i adresie inwestora. Część analityczna opracowania przedstawia rozmieszczenie instalacji na mapach oraz zestawienia i interpretacje statystyczne.

Baza jest dostępna w formacie Excel w sklepie IEO.

Panele fotowoltaiczne dolnoslaskie – wiele osób wpisuje tę frazę bez polskich znaków, ale to nieważne, ważne, że z 4GS stworzysz wymarzoną instalację PV na swoim dachu. Polecamy!