Ponad 2,5 tys. przedsiębiorców ogłosiło upadłość konsumencką w 2025 roku

W skrócie:

2531 przedsiębiorców ogłosiło upadłość konsumencką w 2025

426 firm formalnie zbankrutowało, 5149 przeszło restrukturyzację

JDG stanowią 69,7 proc. firm w restrukturyzacji

Przewoźnicy drogowi liderami upadłości - ponad 500 postępowań

Skumulowana liczba postępowań wzrosła pięciokrotnie od 2019

Jednoosobowe firmy w największym kryzysie

Według danych Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczych, skumulowana liczba postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych wzrosła z 1051 w 2019 roku do 5549 w 2025 roku - ponad pięciokrotny wzrost w ciągu zaledwie sześciu lat.

Najbardziej dotknęły one jednoosobowe działalności gospodarcze, które stanowią 69,7 proc. firm objętych restrukturyzacją i aż 85,6 proc. ubiegłorocznych bankructw.

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością odpowiadają za 23,4 proc. firm w procesie restrukturyzacji.

Wysoka liczba upadłości konsumenckich wśród przedsiębiorców pokazuje, że problemy firm coraz częściej kończą się niewypłacalnością właściciela, a nie tylko zamknięciem działalności.

"Wielu właścicieli JDG za późno reaguje na sygnały z rynku. Często zbyt długo odkłada decyzję o sięgnięciu po zewnętrzne finansowanie. Mniejsi przedsiębiorcy obawiają się kredytu, licząc, że sytuacja 'jakoś' poprawi się sama" - mówi Damian Sapielak, COO NovaLend.

Według Business Insider Polska, 23 proc. firm w 2025 roku było bliskich likwidacji. Główne przyczyny to:

wzrost kosztów prowadzenia działalności (32 proc.),

inflacja (30 proc.)

i spadek przychodów (28 proc.).

Które branże najbardziej ucierpiały w 2025 roku

Niemal co piąte przedsiębiorstwo objęte restrukturyzacją działa w handlu hurtowym i detalicznym. Kolejne miejsca zajmują firmy budowlane (ponad 17 proc.) oraz zakłady przemysłowe (niespełna 15 proc.).

Niekwestionowanymi liderami upadłości są jednak przewoźnicy drogowi (PKD 49.41.Z), wobec których wszczęto w 2025 roku ponad 500 postępowań restrukturyzacyjnych i ogłoszono 29 upadłości.

Dla porównania, w następnej kategorii - roboty budowlane - odnotowano 152 restrukturyzacje i 13 upadłości.

Źródłem problemów firm transportowych jest gwałtowny wzrost kosztów. Według danych branżowych, ponad 80 proc. przedsiębiorstw z sektora TSL odczuło ich podwyżkę, a aż 60 proc. wskazuje, że przekroczyła ona 10 proc., co szybko podkopało rentowność.

Transport hamuje też z powodu powszechnych opóźnień w płatnościach, które bezpośrednio ograniczają płynność finansową firm. Więcej o problemach branży transportowej przeczytasz w artykule o wzroście niesolidnych dłużników w Polsce.

Kiedy sięgać po zewnętrzne finansowanie

Przedsiębiorcy często zgłaszają się po pomoc dopiero wtedy, gdy sytuacja jest na tyle trudna, że sami mają problem z regulacją zobowiązań, a ich wiarygodność finansowa istotnie spada.

Na tym etapie dostęp do zewnętrznego kapitału jest mocno ograniczony albo bardzo drogi.

Eksperci wskazują, że finansowanie nie powinno być traktowane jako ostateczność, a raczej jako narzędzie do utrzymania płynności i inwestowania w momentach, gdy jest to faktycznie opłacalne.

Wcześniejsze zabezpieczenie finansowania obrotowego mogłoby w wielu przypadkach zapobiec konieczności restrukturyzacji, a nawet upadłości.

Według danych Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor i bazy BIK, na koniec września 2025 roku ponad 301 tysięcy firm miało zaległości finansowe, które łącznie wynoszą 45,2 miliarda złotych. Największe zadłużenie odnotowano w handlu (8,9 mld zł), przemyśle (7,5 mld zł) i budownictwie (5,8 mld zł).

Warto zapamiętać

Rok 2025 przyniósł pięciokrotny wzrost postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych od 2019 roku

Jednoosobowe działalności gospodarcze stanowią prawie 70 proc. firm w restrukturyzacji

Przewoźnicy drogowi są najbardziej zagrożoną branżą - ponad 500 postępowań w 2025

Wcześniejsze sięgnięcie po finansowanie może zapobiec upadłości firmy

Źródło: NovaLend, Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczych, Business Insider Polska

Foto: Shutterstock, treść: materiał partnera