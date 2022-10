Pompa głębinowa do domu jednorodzinnego – jak prawidłowo dobrać jej parametry?

Pompa głębinowa to bezsprzecznie najlepszy wybór do pobierania wody ze studni na cele bytowe i spożywcze. Jeśli własne ujęcie ma być jedynym źródłem wody dla domu, a jest to studnia wiercona, to nie ma się nawet nad czym zastanawiać: stawiamy na pompę głębinową. Pytanie tylko, jaką wybrać? Na pewno nie może to być kwestia przypadku. Przy doborze pompy głębinowej do domu jednorodzinnego należy się kierować kryterium parametrów urządzenia. Szczegóły wyjaśniamy w naszym poradniku.

Ekspert przypomina by nie sugerować się danymi z tabliczki znamionowej: „Zauważ, że przy każdym z tych parametrów widnieje dopisek „max", co oznacza, że są to wartości maksymalne, w praktyce niemożliwe do osiągnięcia w realnych warunkach eksploatacyjnych. Poszczególne elementy instalacji siłą rzeczy „dławią" pompę (kolanka, rury, zbiornik hydroforowy, ewentualnie stacja uzdatniania), dlatego urządzenie należy dobrać z odpowiednim zapasem, aby nie było później rozczarowania".

Średnica pompy głębinowej

Zacznijmy od najprostszej, a jednocześnie najczęściej bagatelizowanej kwestii mającej wpływ na dobór pompy głębinowej do domu. Zanim w ogóle zaczniesz się rozglądać za konkretnym urządzeniem, to najpierw dokładnie zmierz średnicę otworu studziennego (rury osłonowej). Pamiętaj, że pompy głębinowe występują w kilku średnicach – na przykład 3-calowe mają średnicę około 74 mm, 3,5-calowe około 90 mm, a 4-calowe około 98 mm.

Jeśli np. średnica Twojej studni wynosi 100 mm, to możesz w niej umieścić pompę 3-calową lub 3,5-calową. Trzeba pamiętać o zachowaniu minimum 10 mm przestrzeni między pompą a ścianami rury osłonowej (na kabel zasilający i linkę podwieszającą).

Z drugiej strony często popełnianym błędem jest zakup zbyt wąskiej pompy do studni o znacznej średnicy. Przykładowo: decydując się na pompę 3-calową i chcąc umieścić ją w studni o średnicy 160 mm, należy już zastosować specjalny płaszcz chłodzący wymuszający obieg wody przez silnik pompy (w celu jego chłodzenia).

Wydajność pompy

Niemal każda osoba, która po raz pierwszy szuka dla siebie pompy głębinowej, jest przekonana, że wydajność = moc silnika. Nic bardziej mylnego. Na rynku bez trudu znajdziemy pompy z silnikami np. 0,75 kW, które wydajnością biją na głowę modele z jednostkami o mocy 1 kW. Dlatego akurat mocą silnika nie warto sobie zaprzątać głowy (do domowej instalacji najlepiej jest szukać pompy jednofazowej).

Kluczowa jest natomiast wydajność pompy, która musi być tożsama (lub zbliżona) z wydajnością samego ujęcia. Koniecznie poproś wykonawcę studni o określenie jej wydajności lub zrób to sam przy pomocy pożyczonej pompy hydroforowej i wiaderka (liczymy, ile litrów wody wypłynie ze studni w czasie 1 minuty).

Jeśli wydajność studni to np. 50 litrów na minutę, wówczas szukamy pompy o podobnej wydajności. Zbyt mocna pompa mogłaby spowodować tzw. zrywanie słupa wody, co z kolei grozi bardzo niebezpieczną dla urządzenia pracą na sucho.

W jednym z poradników jesteśmy ostrzegani przed wybraniem zbyt mocnej pompy w stosunku do parametrów studni: „Słyszałeś o tzw. „młocie wodnym"? To bardzo niekorzystne zjawisko, które polega na tym, że w momencie rozruchu pompa zaczyna podawać wodę pod ogromnym ciśnieniem. Szczególnie dotyczy to pomp z mocnymi silnikami. Grozi to rozszczelnieniem instalacji elektrycznej i uszkodzeniem zastosowanej w niej armatury, np. zaworu odcinającego".

Wysokość podnoszenia

Ten parametr nie jest aż tak istotny w przypadku pompy do użytku domowego, ale tylko pod warunkiem, że ujęcie jest stosunkowo płytkie i znajduje się w niewielkiej odległości od budynku. Jeśli natomiast dysponujesz studnią o głębokości np. 25 metrów, która jest zlokalizowana 100 metrów od domu, to już konieczne będzie dokładne policzenie wymaganej wysokości podnoszenia pompy (parametr ten określa, na jaką wysokość pompa wzbija słup wody przy określonej wydajności).

Wysokość pompy

Niewielu inwestorów zwraca uwagę na ten parametr, tymczasem fizyczna wysokość pompy rzeczywiście może decydować o tym, czy dany model będzie mieć zastosowanie w konkretnej studni czy też nie.

Chodzi o to, że jeśli dysponujemy płytką studnią, w której lustro wody znajduje się na głębokości np. 7 metrów, a łączna głębokość odwiertu to np. 9 metrów, to musimy szukać jak najniższej pompy. Celem jest wyeliminowanie ryzyka niepełnego zanurzenia pompy w wodzie w trakcie poboru, kiedy lustro wody może się znacząco obniżać.

To oczywiście tylko wybrane, najważniejsze parametry, jakie należy wziąć pod uwagę na etapie doboru pompy głębinowej do domu jednorodzinnego. Aby mieć pewność, że urządzenie będzie pracować bezawaryjnie i zapewni taką ilość wody, jaka jest niezbędna na potrzeby gospodarstwa domowego, trzeba również uwzględnić wiele innych kryteriów, w tym m.in.: rodzaj i pojemność zbiornika hydroforowego, liczba mieszkańców czy planowane wykorzystywane wody ze studni do podlewania ogródka.

Ekspert podkreśla: „Właściwy dobór pompy głębinowej gwarantuje uzyskiwanie wysokich wskaźników sprawności energetycznej w przyszłej eksploatacji głębinowego agregatu pompowego oraz zapewnia jego długotrwałą i bezawaryjną pracę na ujęciu. Zagadnienia związane z doborem pomp głębinowych wymagają wiedzy po stronie techniki pompowej, elektrotechniki oraz hydrogeologii".

