Pomoc dla Ukrainy to nie sprint tylko maraton, dlatego pomagajmy mądrze

Możliwości pomocy Ukrainie i Ukraińcom jest aktualnie naprawdę wiele. Dziesiątki tysięcy Polaków ruszyło zaopiekować się uchodźcami wkraczającymi do naszego kraju, jeszcze więcej uczestniczy w zbiórkach pieniędzy, ubrań, artykułów pierwszej potrzeby i żywności. Wiele gospodarstw domowych przyjmuje uchodźców pod swój dach. Reakcja Polaków w ciągu pierwszych kilku dni wojny w Ukrainie jest wspaniała, a pomoc ogromna.

Jednak musimy pamiętać, że wsparcie w tym przypadku to nie sprint, a maraton, oby nie na dystansie ultra. Dlatego, pomoc musi być skutecznie zorganizowana i nieprzerwanie dostarczana przez następne nie tylko tygodnie, ale miesiące, oby nie lata. Bezpośrednie wsparcie, kupowanie darów i ich wysyłka na Wschód dobrze sprawdziła się w pierwszych dniach wojny, jednak w zbliżających się tygodniach lepiej będzie wesprzeć finansowo fundacje i zweryfikowane zbiórki oraz wiarygodnych organizatorów, którzy mają doświadczenie w niesieniu pomocy w tak specyficznym obszarze, a także w uczciwym i transparentnym rozliczaniu zgromadzonych środków.

Umożliwi to zaopatrywanie potrzebujących dokładnie w to, czego potrzebują lub w niedalekiej przyszłości może zabraknąć. Dodatkowo, internauci pragnący pomagać, nie będą zaskakiwani informacjami na temat nieuczciwych organizatorów, którzy zamiast wspierać ofiary wojny, zdefraudowali pieniądze lub przeznaczyli na inne cele. Ponadto, tak zorganizowana, profesjonalna pomoc pozwoli także maksymalnie wykorzystać zebrane fundusze i ich po prostu nie zmarnować.

W ciągu zaledwie 6 dni trwającego konfliktu, na portalu zrzutka.pl internauci założyli ponad 2,5 tysiąca zrzutek online dedykowanych Ukrainie. A łączna kwota wpłaconych środków przez darczyńców, przekracza obecnie już ponad 12 milionów złotych, z czego 2,2 miliona złotych jest zgromadzone tylko na akcji #RAZEMdlaUKRAINY. Pieniądze są już w części przekazane na realną pomoc dla Ukrainy i jej obywateli dwudziestu jeden wyselekcjonowanym organizacjom, m.in.: Polskiemu Forum Migracyjnemu, Fundacji Dla Wolności, Fundacji Uniters, Fundacji Cor Ignis, Stowarzyszeniu Homo Faber, Studiu Wschód, Stowarzyszeniu Sióstr Św. Dominika, Stowarzyszeniu Interwencji Prawnej. Przez pierwszy weekend konfliktu, przekazano 345 tys. zł. W kolejne dwa dni zrzutka.pl przelała kolejne pieniądze – ćwierć miliona złotych, które zostały przeznaczone na zakup lekarstw i przekazane potrzebującym. Rozliczenie jest już dostępne na stronie akcji.

Jeżeli internauci chcą mieć pewność i kontrolę nad tym komu dokładnie pomagają oraz gdzie trafiają ich pieniądze, to rekomendujemy poniższą listę zbiórek, która jest przeglądem wybranych akcji skoncentrowanych na różnych aspektach pomocy dla Ukrainy. Warto podkreślić, że każda z nich, podlega weryfikacji zrzutka.pl, która jest Krajową Instytucja Płatniczą z licencją Komisji Nadzoru Finansowego, co w przypadku platform crowdfundingowych w Polsce jest wyjątkiem, a nie regułą. To powoduje, że zrzutka.pl stosuje zaawansowane zabezpieczenia w zakresie weryfikacji organizatorów zbiórek, bezpieczeństwa prowadzenia akcji oraz wypłat środków. Dzięki czemu, istnieje pewność, że wpłacone środki zostaną wykorzystane zgodnie z opisem konkretnej zrzutki, a beneficjenci otrzymają realne wsparcie w szybkim czasie.

1. Ogólne wsparcie Ukrainy i Ukraińców – wszędzie, gdzie jest to najbardziej potrzebne

https://zrzutka.pl/razemdlaukrainy

#RAZEMdlaUKRAINY to zbiórka założona przez fundację „To się uda”, założoną przez platformę zrzutka.pl. Wsparcie przekazane na tę zbiórkę zostanie wykorzystane przez 21 fundacji niosących pomoc uchodźcom oraz ludności cywilnej i wojskowej w Ukrainie, których aktualną listę znajduje się w opisie zrzutki.

2. Wsparcie wojska i ludności cywilnej broniącej swoich domów w Ukrainie

https://zrzutka.pl/ba64zt

Fundacja Otwarty Dialog prowadzi zbiórkę funduszy na rzecz wsparcia ludności cywilnej oraz ludności zaangażowanej w obronność Ukrainy.

https://zrzutka.pl/dlaukrainy

Fundacja Uniters pozostaje w stałym kontakcie z wojskowymi i wolontariuszami na linii frontu oraz we wszystkich obwodach Ukrainy. “…Dlatego wiemy gdzie, co jest potrzebne i w jakich ilościach”.

https://zrzutka.pl/zhrpvz

Głównym celem zbiórki jest zaopatrzenie ludności cywilnej w środki ochrony osobistej – hełmy i kamizelki kuloodporne.

https://zrzutka.pl/5xkp36

Fundacja Cor Ignis zorganizowała zbiórkę funduszy na rzecz wsparcia “…walczących z inwazją bolszewicką na wschodzie.” Dodatkowo fundacja prowadzi zbiórkę sprzętu medycznego, mundurów i wyposażenia ochronnego.

https://zrzutka.pl/rzp2eh

Zrzutka zorganizowana przez osobę prywatną powiązaną z grupą Polskich Strzelców Sportowych w bardzo konkretnym celu – zakupu noktowizorów dla obrońców Ukrainy.

3. Wsparcie ofiar wojny i uchodźców szukających schronienia w Polsce

https://zrzutka.pl/6phj34

Fundacja HumanDoc prowadzi jedną z najbardziej niebezpiecznych misji bezpośrednio na terenach objętych walkami. Zebrane fundusze pozwalają transportować rannych do szpitali oraz ewakuować ludność z najbardziej zagrożonych terenów.

https://zrzutka.pl/crjd3d

Stowarzyszenie Laboratorium Działań dla Pokoju zbiera fundusze na pomoc osób uchodźczych z Ukrainy.

https://zrzutka.pl/g58743

Wrocławski aktywista Aleksander Twardowski zbiera fundusze na zakup najpotrzebniejszych rzeczy dla uciekających przed wojną w Ukrainie.

https://zrzutka.pl/ha5se9

Krajowa Rada Notarialna zorganizowała zrzutkę w celu pomocy ludności Ukraińskiej. Pieniądze zostaną przekazane organizacjom zajmującym się bezpośrednią pomocą osobom poszkodowanym przez działania wojenne.

https://zrzutka.pl/6ekfh4

Naczelna Rada Adwokacka zbiera fundusze na rzecz pomocy humanitarnej Ukraińskiej ludności cywilnej.

https://zrzutka.pl/ahop

Wspierając zrzutkę możesz pomóc zakupić artykuły pierwszej potrzeby dla dzieci z domów dziecka oraz rodzin uciekających z Ukrainy, którzy będą goszczeni w ośrodkach w Ustroniu, Starachowicach i Augustowie.

4. Wsparcie służb medycznych i zakup leków

https://zrzutka.pl/jtekcj

Zrzutka mająca na celu zakup środków medycznych i wyposażenia dla służb medycznych (cywilnych i wojskowych) działających w Ukrainie.

https://zrzutka.pl/hgpfk3

Celem jest zakup wyposażenia ratującego życie w pierwszej linii frontu. Im więcej apteczek tym lepiej!

https://zrzutka.pl/ukraina-wsparcie

Zbiórka ma na celu wsparcie ratowników Ukraińskich oraz Zespołu Wsparcia Międzynarodowych Działań Medycznych Zintegrowanej Służby Ratowniczej, która ogłosiła gotowość wyjazdu Zespołu Ratowniczego w rejon konfliktu.

https://zrzutka.pl/dla-rannych-na-ukrainie

Wrocławski szpital Medfemina organizuje zbiórkę na zakup najbardziej potrzebnych materiałów medycznych i leków.

https://zrzutka.pl/pomoc-ukrainie-farmaceuci-org

Doświadczony w niesieniu pomocy farmaceuta Rafał Hechmann wraz ze wsparciem Śląskiej Izby Aptekarskiej założył zrzutkę w celu zebrania funduszy na zakup leków, opatrunków i środków medycznych.

5. Bezpośrednia pomoc dla konkretnych grup uchodźców

https://zrzutka.pl/zfjmcg

Pomoc dla rodziny żołnierza broniącego najbardziej narażonego Kijowa. Wołodię zna wielu Polaków odwiedzających w przeszłości strefę wykluczenia w okolicach elektrowni atomowej w Czarnobylu.

https://zrzutka.pl/7ydrbw

Zbiórka dla Natashy i Olega, którzy prowadzą rodzinny dom zastępczy dla dzieci pokrzywdzonych przez los na Ukrainie.

6. Pomoc zwierzętom

https://zrzutka.pl/misjaukraina

Celem zbiórki jest zebranie funduszy, które pozwolą na wjechanie na objęte działaniami wojennymi tereny i pomoc w ewakuacji opiekunów oraz zwierząt z okolic Kijowa!

https://zrzutka.pl/ys84tr

Fundacja ZOO Wrocław – DODO wsparła ogrody zoologiczne funkcjonujące na obszarze Ukrainy kwotą 15 000 EUR. Jednak potrzeby są zdecydowanie większe.

https://zrzutka.pl/razemdlazoo

Fundacja Rozwoju Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego PANDA zorganizowała zrzutkę na ratowanie zwierząt w ogrodach zoologicznych w Ukrainie!

Autor: Tomasz Chołast, członek zarządu zrzutka.pl, znanej platformy crowdfundingowej w Polsce