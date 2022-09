Pomieszczenia czyste - normy i klasy czystości

Czym są pomieszczenia czyste?

Pomieszczenia czyste, zwane także pomieszczeniami clean room bądź pomieszczeniami sterylnymi, to specjalne przestrzenie, które są wydzielane w celu utrzymania danego otoczenia w warunkach sterylnych, pozbawionych zanieczyszczeń. Tego rodzaju pomieszczenia stosowane są przede wszystkim w przemyśle sektora farmaceutycznego, chemicznego i spożywczego. Głównym celem wydzielania pomieszczeń clean room jest usunięcie cząstek zawieszonych w powietrzu, które mogłyby dostać się do produktów i spowodować spadek ich jakości czy nawet zagrożenie zdrowia i życia konsumentów.

Normy pomieszczeń czystych

Pomieszczenia clean room muszą odpowiadać normie ISO 14644-1. Jest to międzynarodowy standard, którego celem jest zapewnienie higieny powietrza w wydzielonych przestrzeniach. Zgodnie z tymi normami, pomieszczenia clean room dzielą się na dziewięć kategorii, a każda z nich ma określone graniczne wartości ilości cząstek wewnątrz. Norma ISO 14644 jasno określa kilka podstawowych wymogów, które umożliwiają utrzymanie pomieszczenia w danej klasie czystości. Okładziny ścian i sufity powinny być stworzone z płyt warstwowych, co umożliwia ograniczenie przedostawania się drobnoustrojów do wnętrza. Podobnie wykonane powinny być drzwi i okna. Posadzki powinny być gładkie, by zminimalizować wnikanie zanieczyszczeń i ułatwić czyszczenie. Normy określają także, jakie oświetlenie należy zastosować. Powinny być to lampy fluorescencyjne o neutralnej białej barwie. Aby zachować odpowiedni poziom klasy czystości powietrza wewnątrz pomieszczenia czystego, konieczne jest regularne, bieżące utrzymanie pomieszczenia w idealnej czystości oraz kontrolowanie szczelności mocowania filtrów HEPA.

Jak przebiega czyszczenie pomieszczeń czystych?

Czyszczenie pomieszczeń czystych i utrzymanie w nich sterylności jest priorytetem. Podstawą przy dezynfekcji pomieszczenia czystego jest dopilnowanie wzorowej higieny personelu i czystości wszelkich materiałów, które wprowadzane są do pomieszczenia. Pracownicy zobowiązani są do noszenia odzieży niepylącej, pochłaniającej zanieczyszczenia, powinni stosować także rękawiczki, siatki na włosy oraz maseczki. Pracownikom powinny być udostępnione prysznice powietrzne, czyli miejsca, gdzie możliwe jest usunięcie zarazków z powierzchni ciała przed wejściem do sterylnego pomieszczenia. Bardzo istotną kwestią jest odzież dedykowana do Cleanroom. W pomieszczeniach czystych stosowany jest tzw. jednokierunkowy ruch powietrza, czyli ruch, w którym strugi powietrza przepływają równolegle do siebie, co umożliwia usuwanie zanieczyszczeń ze strefy czystej.

Planowaną lokalizację pomieszczenia czystego należy wziąć pod uwagę już na etapie projektowania budynku.

