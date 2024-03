Pomiędzy ekranami - czyli o tym, jak Polki i Polacy korzystają ze smartfonów - infografika

W badaniu zleconym przez firmę Digital Care, dostawcę usług dla urządzeń mobilnych, w którym respondenci odpowiedzieli na pytania o to, jak korzystają ze smartfonów, sprawdzono podejście kobiet i mężczyzn do korzystania ze smartfonów.

Bez względu na płeć, Polacy używają telefonu komórkowego najczęściej do kontaktu z najbliższymi. Częściej niż mężczyźni robią to jednak kobiety.

Panie chętnie wykorzystują smartfona do rozmów telefonicznych z rodziną (deklaruje to 75% ankietowanych mężczyzn i 84% ankietowanych kobiet);

częściej także korzystają z komunikatorów takich jak WhatsApp czy Messenger (odpowiednio 69% Panowie i 79% Panie).

Co ciekawe, Polacy częściej niż Polki deklarują chęć rozmów telefonicznych ze znajomymi (różnica 4 punktów procentowych) oraz chętniej korzystają z aplikacji randkowych (różnica 3 punktów procentowych).

Kobiety dłużej przed ekranem

Badanie wykazało, że to kobiety więcej czasu spędzają używając telefonu komórkowego.

Niemal 40% kobiet dziennie przed ekranem smartfona spędza między 5 a 6 godzin.

Dla porównania, 61% mężczyzn robi to maksymalnie przez 4 godziny w ciągu dnia.

Co ciekawe, to jednak kobiety chętniej niż mężczyźni na noc wyciszają dzwonki (46% w przypadku Pań i 34% w przypadku Panów).

Bez względu na płeć, ankietowani często korzystają z aplikacji bankowych – deklaruje to 74% kobiet i 76% mężczyzn. Panowie jednak chętniej inwestują w zakup kamieni i metali szlachetnych lub kryptowalut (14% Panowie i niespełna 5% Panie) za pośrednictwem aplikacji.

Niemal 27% kobiet dzieli się w sieci zdjęciami dzieci, zwierząt czy bliskich. Wśród mężczyzn wynik ledwie przekracza 10%, a 54% deklaruje, iż nie pokazuje swojego życia w mediach społecznościowych.

Zdrowie, podróże i zakupy ze smartfonem w ręku

Kobiety – częściej niż mężczyźni – wykorzystują telefon do monitorowania ciśnienia, snu, a także jako motywatora i personalnego trenera aktywności fizycznej.

40% Polek wykorzystuje smartfona do poprawy jakości życia i zwiększenia aktywności, podczas gdy wśród mężczyzn robi to mniej niż 1/3.

Choć to kobiety częściej planują w aplikacjach podróże (23%), to właśnie mężczyźni podczas jazdy samochodem korzystają z aplikacji nawigacyjnych. Deklaruje to aż 62% badanych.

Dla kobiet smartfon to także narzędzie do robienia zakupów.

Chęć kupowania online z pomocą aplikacji dostępnych na telefon wykazuje aż 99% ankietowanych.

Najczęściej Panie kupują odzież (45%), kosmetyki (38%) i buty (30%).

Panowie z kolei stawiają na elektronikę – za pomocą aplikacji kupuje ją 30% ankietowanych mężczyzn.

Polacy kochają mobile!

92% wszystkich ankietowanych ma smartfona, a co trzeci ankietowany - dwa lub więcej.

Zarówno kobiety, jak i mężczyźni chętnie korzystają z laptopów (80%) i tabletów (40%).

Coraz rzadziej sięgamy po klasyczne komputery stacjonarne - jedynie 36% ankietowanych deklaruje posiadanie takiego sprzętu w domu.

Polacy bardzo chętnie korzystają z elektroniki – od laptopów, przez tablety, smartfony, po konsole i bezprzewodowe słuchawki. Technologia towarzyszy nam każdego dnia i wspiera nie tylko w codziennej pracy, ale jest także narzędziem do organizacji wolnego czasu czy niekiedy motywatorem do zmiany trybu życia na nieco zdrowszy, bardziej aktywny. Niezależnie od płci, wspólna pasja do nowoczesnych technologii jest widoczna, tak, jak preferencje w zakresie korzystania z rozmaitych funkcji smartfonów. Granice zacierają się, szczególnie gdy chodzi o ich najważniejszy atut – możliwość kontaktu z bliskimi – nie tylko od święta – zauważa Anna Kozłowska-Pietraszko, Corporate Communication Director, Digital Care.

Infografika: Digital Care

Foto Jan Vašek z Pixabay