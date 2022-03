Pomagasz Ukrainie i potrzebujesz aplikacji? Możesz ją mieć za darmo

Caspio ma swoją główną siedzibę w Kalifornii, ale centra rozwoju oprogramowania firmy są także ulokowane m.in. w Krakowie oraz Dnieprze na Ukrainie. I właśnie doświadczenie wojny pracowników firmy z ukraińskiego oddziału spowodowało, że Caspio zdecydowało się włączyć w akcję pomocy Ukrainie i uchodźcom z tego kraju.

Platforma umożliwia każdemu samodzielne, bardzo szybkie i łatwe stworzenia aplikacji internetowej bez kodowania. Można to zrobić albo od podstaw, albo też wykorzystując już istniejące szablony gotowych rozwiązań, a potem dostosować je do swoich potrzeb.

Przykładowe pomysły na aplikacje, które organizacje niosące pomoc Ukrainie mogą błyskawicznie stworzyć na platformie Caspio, obejmują:

aplikacja pomagająca uchodźcom znaleźć zasoby, takie jak nocleg, jedzenie, usługi tłumaczeniowe,

aplikacja ułatwiająca obsługę rzeczy zagubionych i znalezionych,

aplikacja z ogłoszeniami o pracę,

baza restauracji, sklepów lub innych podmiotów udzielających uchodźcom rabatów lub ofert specjalnych.

„W Caspio czujemy się zobowiązani do tego, aby pomóc w każdy możliwy sposób w tym kryzysie. Nasza platforma może być bardzo przydatna do szybkiego wdrażania aplikacji i modyfikowania ich w miarę zmieniających się potrzeb. Organizacje rządowe, non-profit i grupy wolontariuszy - zapraszamy do bezpłatnego korzystania z naszej platformy, aby pomóc uchodźcom z Ukrainy” - powiedział Frank Zamani, prezes Caspio.

Zainteresowane organizacje mogą otworzyć konto próbne na platformie Caspio. Następnie powinni oni wspomnieć o tej darmowej ofercie podczas kontaktu z przedstawicielem handlowym Caspio.