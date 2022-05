Półtora miliona klientów Revolut w Polsce otrzyma dostęp do lokalnych numerów IBAN

Gdy w marcu 2021 r. klienci Revolut w Polsce musieli przejść z polskich numerów na litewskie, firma obiecała, że polskie numery kont powrócą. Po udanych testach w kwietniu 2022 r. pierwsza grupa klientów planów Premium i Metal otrzymała dziś zaproszenia do aktywowania polskich numerów IBAN. Zmiana ułatwi otrzymywanie lokalnych przelewów złotowych, w tym wynagrodzenia od pracodawcy na konto w Revolut.

Dlaczego warto rozważyć aktywowanie polskiego numeru IBAN?

Szybsze i tańsze doładowania Revolut przelewem bankowym w lokalnej walucie (zł)

Łatwe przekierowanie wynagrodzenia od pracodawcy bezpośrednio na konto Revolut

Gdy pensja wpływa na konto Revolut łatwiej aplikować o kredyt lub kartę kredytową

Sprawne regulowanie rachunków i zobowiązań podatkowych z poziomu konta Revolut

Bez komplikacji i zbędnych pytań o zagraniczny numer konta (tzw. IBAN discrimination)

Nowe możliwości w zakresie integracji Revolut z polskimi systemami płatności

Jak aktywować polski numer IBAN w Revolut?

Po otrzymaniu zaproszenia e-mail lub w aplikacji należy przejść do sekcji Konto Następnie, należy wybrać konto złotowe (PLN) i podążać za dalszymi instrukcjami Polskie numery IBAN zapewnia Aion Bank, co wymaga zgody na warunki usługi Zaraz po akceptacji regulaminu klienci otrzymują dostęp do nowego numeru IBAN O nowym polskim numerze konta warto poinformować pracodawcę i rodzinę

- Planujemy przyspieszyć integrację Revolut z polskimi, lokalnymi systemami bankowymi i płatniczymi, by jeszcze lepiej przystosować nasze produkty i usługi do potrzeb polskich klientów. Powrót polskich IBAN-ów pomoże nam osiągnąć ten cel - powiedział Tomasz Jarczyk Head of Credit Revolut w Polsce.

Z finansowej aplikacji Revolut korzysta już 18 milionów klientów na świecie. Społeczność klientów Revolut w Polsce liczy ponad 1,5 mln osób, w tym 250 tys. w Warszawie